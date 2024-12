One Piece Grand Arena

Schon 2006 wurde Roblox gestartet und bietet als Online-Spielplattform Nutzern neben dem Spielen selbst gleichzeitig die Möglichkeit, eigene Spiele zu entwickeln. Durch die Kreationen der anderen Nutzer finden sich mittlerweile alle Arten von Genres. Mit mehr als 65 Millionen täglichen Spielern ist Roblox einer der beliebtesten Titel. Auch wenn die Plattform schon 18 Jahre alt ist, sind die meisten Nutzer noch minderjährig. Dies führt aufgrund der erstellbaren Inhalte immer wieder zu Kontroversen.

Nun gibt es gute Neuigkeiten für Anime-Fans. Bandai Namco Entertainment und Toei Animation haben in Zusammenarbeit ein offiziell lizenziertes Spiel für Roblox veröffentlicht. Das Spiel mit dem Titel One Piece: Grand Arena bietet erstmals eine offizielle Umsetzung des beliebten Anime- und Manga-Universums auf der Plattform Roblox. Die Veröffentlichung zeigt, dass Bandai Namco verstärkt auf Plattformen setzt, um neue Zielgruppen zu erreichen. So gibt es seit 2023 auch eine durchaus erfolgreiche Live-Action-Umsetzung, die von Netflix produziert wird.



Der Titel ermöglicht es Spielern, die Grand Line zu erkunden und ikonische Charaktere aus der Serie zu treffen. Darunter Luffy, Zoro, Nami und Robin. Auch berühmte Orte aus der Serie wie Alabasta, Drum Kingdom, Marineford und die Himmelsinseln sind Teil der Spielerfahrung. Im Multiplayer können bis zu 20 Spieler gemeinsam die namensgebende Arena betreten. Spezielle Ereignisse, wie der Angriff der Admiräle während Aces Hinrichtung, machen das Spiel zu einem Highlight für Fans.

Das Spiel hebt sich insofern von den zahlreichen inoffiziellen Fan-Projekten auf Roblox ab, da es Originalinhalte aus One Piece enthält und vom Rechteinhaber selbst produziert wurde. Das Spiel ist seit dem 5. Dezember 2024 auf Roblox verfügbar und kostenlos spielbar. Roblox selbst ist ebenfalls kostenlos und für PC, Mac, Playstation, Xbox und Android sowie iOs verfügbar.