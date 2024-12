Werbung

Schon 30 Jahre ist es her, dass die erste PlayStation von Sony veröffentlicht wurde und dieses Jubiläum wird mit einigen Retro-Looks für die aktuelle Konsolengeneration des Konzerns gefeiert.

Es gibt limitierte, nostalgische Menühintergründe, die die Vorgänger-Konsolen PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 und schließlich PlayStation 4 ehren sollen. Diese neuen Themes bringen nicht nur die charakteristischen Designs der vergangenen Konsolengenerationen zurück. Zu ihnen gehören die originalen Soundeffekte und das ursprüngliche Boot-Logo der PS1.

Das neueste Update bringt die Themes kostenlos auf die Heimkonsole. Insgesamt vier stehen nach der Installation zur Auswahl. Das PS1-Theme bietet den klassischen grauen Look samt passendem Startsound. Die PS2-Version integriert die schwebenden Symbole, während die PS3-Variante das bekannte Wellenmuster zeigt. Das PS4-Theme erinnert schließlich an die jüngste Generation vor der PS5. Diese Anpassungen erstrecken sich nicht nur auf die Optik, sondern beinhalten auch zu den einzelnen Themes passende Navigationsgeräusche.

Die Themes stehen nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Sie sind ein erster Schritt in Richtung anpassbarer Benutzeroberflächen. Sony kombiniert diese Initiative mit einem großen Sale im PlayStation Store, bei dem Klassiker wie The Last of Us Part II oder God of War stark reduziert sind. Der Sale läuft bis zum 20. Dezember 2024.

Die offizielle Webseite schwelgt aktuell ebenfalls in Erinnerungen und zeigt einen Überblick über die vergangenen Konsolen-Generationen.