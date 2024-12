Werbung

Auf der diesjährigen Gamescom gab es erstmals die Gelegenheit, den neuesten Ableger der Commandos-Reihe anzuspielen. Später erschien dann auch eine spielbare Demo, die bis heute auf Steam heruntergeladen werden kann. Eigentlich sollte das Strategiespiel noch 2024 erscheinen. Diese Pläne haben sich leider geändert und Publisher Kalypso Media gab nun eine Verschiebung bekannt.

Commandos: Origins erscheint Stand jetzt im März 2025. Ein genauer Tag wurde noch nicht bekannt gegeben. Grund für die Verschiebung ist laut Entwicklern die Absicht, auf das Feedback der Fans einzugehen. Man will die Rückmeldungen aus der Closed Beta und der Demo nutzen, um das Spiel noch einmal final zu überarbeiten. Auch soll die aktuell noch provisorische Sprachausgabe professionell eingesprochen werden.

Inhaltlich geht es um nichts geringeres als das Schicksal der Welt. Spieler erleben die Vorgeschichte der Eliteeinheit, die vielen bereits aus den älteren Serienteilen bekannt ist. Jack O’Hara, bekannt als der Green Beret lernen sich kennen und gründen die Gruppe. Neben O'Hara warten auch der Pionier, der Scharfschütze, der Fahrer, der Marine und der Spion auf ihren erneuten Auftritt. Wie zuvor auch schon sollen die Level nur lösbar sein, wenn man gezielte Angriffe und Stealth-Aktionen miteinander kombiniert. In den einzelnen Missionen geht es um den ganzen Globus und es gibt Level von der Arktis bis zu den weiten Wüsten Afrikas, die die Truppe viele bekannte Schauplätze des Zweiten Weltkrieges besucht.

Neben einem Singleplayer-Modus gibt es auch einen Online-Koop und die Möglichkeit, am geteilten Bildschirm zu zweit zu spielen. Eine Vorbestellung ist noch nicht möglich, aber wer will, kann sich das Spiel bei Steam auf die Wunschliste setzen, oder die Demo ausprobieren. Das Spiel soll im März für PC, Xbox One, Xbox Series X/S und Playstation 4 & 5 erscheinen. Alle geplanten Änderungen, die bis zum Release vorgenommen werden sollen, finden sich im Blog-Post der Entwickler.