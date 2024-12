Werbung

Seit 30 Jahren sind verschiedene Titel der NASCAR-Reihe erschienen – begonnen hatte alles mit NASCAR Racing 1994 auf MS-DOS und Macintosh. 1996 folgte eine Version für die PlayStation 1. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Rechte bereits bei Sierra On-Line. Seither sind dutzende weitere Spiele erschienen. Diese sollen nun für immer aus den Shops verschwinden.

Der aktuelle Lizenz-Inhaber Motorsport Games verkauft die Lizenz für die Spiele nun an iRacing. Bevor die Rechte an der Reihe am 01. Januar 2025 an die neue Firma über gehen, werden alle bisherigen Spiele aus den Online-Shops entfernt. Das hat Motorsport Games nun in einem Post auf X verkündet.

Die gute Nachricht für viele Fans dürfte jedoch sein, dass die Spiele weiterhin gespielt werden können. Dies sichern die Publisher in dem Post zu. Damit will man sich wahrscheinlich gegen einen Shitstorm wie beim Shut-Down von The Crew absichern. Ubisoft hatte die Server für das Spiel deaktiviert und auch der Singleplayer war danach nicht mehr spielbar. In dem Artikel wird auch auf eventuell anstehende Sales in den Stores verwiesen, die noch im Dezember stattfinden.

Wer sich die Spiele und deren DLCs kauft, solange sie noch verfügbar sind, kann sie also auch nach der Entfernung aus den Stores weiterspielen.