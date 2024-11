Werbung

Bei seinem Konsolen-Release 2008 landete der Shooter Dark Sector in Deutschland zunächst auf dem Index. Schuld war der hohe Gewaltgrad und die Möglichkeit, Gegner zu verstümmeln. 2009 folgte noch die PC-Version, die anfangs ebenfalls indiziert wurde. Mittlerweile müssen Spieler nicht mehr auf eine zensierte, in Deutschland zugelassene Version zurückgreifen, da auch die Uncut-Variante seit einiger Zeit nicht mehr indiziert und somit frei erhältlich ist.

Noch bis zum 30. November 2024 um 18:00 Uhr ist das Spiel auf Steam kostenlos erhältlich. Nach Ablauf der Rabatt-Aktion ist der Titel wieder zum Normalpreis von 9,99 Euro verfügbar. Die Aktion scheint ihren Zweck zu erfüllen. So konnte sich das Spiel innerhalb von drei Tagen von zuvor einstelligen Spielerzahlen auf beinahe 2.000 gleichzeitige Spieler am 28. November 2024 hocharbeiten. Auf Steam wird Dark Sector auch zu 81 % positiv bewertet und steht damit auf "sehr positiv". Wer sich für das Spiel interessiert, sollte beachten, dass es nur auf Englisch verfügbar ist.



In dem Thrid-Person Shooter betreten die Spieler einen düsteren SciFi-Albtraum. Sie schlüpfen in die Rolle von Hayden Tenno. Ein Auftrag führt den Geheimagenten in die osteuropäische Stadt Lasria. In der heruntergekommenen Stadt soll er ein Geheimnis aus den Zeiten des Kalten Krieges aufdecken. Kaum am Einsatzort angekommen, wird Hayden von einem unbekannten Gegner angegriffen und durch den Technocyte Virus infiziert. Diese Biowaffe verwandelt ihn in eine Killermaschine mit übermenschlichen Fähigkeiten. Im Gegenzug greift der Virus aber auch seine Psyche an. Um seinen Auftrag zu erfüllen, gegen das Virus zu kämpfen und sich an den Attentätern zu rächen startet Hayden einen Rachefeldzug.

Dark Sector verfügt über einige spielerische Elemente, die das Spiel trotz seines Alters bis heute interessant machen. So gibt der Virus unserer Hauptfigur übermenschliche Kräfte wie ein Schwert, das aus seinem Arm wächst. Die Kräfte steigern sich im Spielverlauf immer weiter. Besonders ungewöhnlich ist, dass es im Spiel kein HUD gibt. So soll ein filmisches Erlebnis entstehen. Es gibt auch einen Multiplayermodus, in welchem sich zumindest vorerst noch einige Gegenspieler finden lassen. Dies kann sich allerdings schnell ändern, wenn die Spielerzahlen wieder sinken.