Light of Motiram ist ein neues Videospiel des chinesischen Entwicklers Polaris Quest, einer Tochtergesellschaft von Tencent. Das Spiel wird als Open-World-Abenteuer beschrieben, das in einem Land spielt, "in dem die menschliche Zivilisation aufgehört hat zu existieren". Grafisch angelehnt ist das Spiel allerdings an Horizon Zero Dawn, was Spieler dem Konzern bereits jetzt vermehrt vorwerfen.

Die Spielwelt wird von mechanischen Tieren, den sogenannten Mechanimals, bevölkert. "In dieser mechanischen Wildnis, in der die Zivilisation nur noch eine ferne Erinnerung ist, werden ursprüngliche Kulturen, extreme Wetterbedingungen und lauernde Mechanimals deine Überlebenskünste ständig auf die Probe stellen", heißt es etwa in der Beschreibung des Spiels. Das Setting erinnert fraglos an die Horizon-Zero-Dawn-Spiele.

Das Gameplay scheint aber auf den ersten Blick einige Elemente zu enthalten, die in der Horizon-Reihe nicht zu finden sind, wie z. B. den Koop-Multiplayer und die Möglichkeit, Basen zu bauen. Dennoch kommt Light of Motiram gerade in den sozialen Medien heftige Kritik entgegen. Viele werfen dem Entwickler vor, sich mehr als nur ein wenig an den Spielen von Guerrilla Games bedient zu haben. Daneben scheint sich Light of Motiram noch von anderen Vorlagen inspiriert haben zu lassen. So können Spieler die Mechanimals auch zähmen und trainieren, was Parallelen zu Palworld nahelegt und seinerseits kritisiert wird.

"Das ist schamlos", wird etwa auf Reddit geurteilt. Zudem fordern viele Nutzer, dass Guerrilla Games juristische Schritte einleiten sollte. Bisher ist Light of Motiram noch nicht erschienen und ein Veröffentlichungsdatum steht ebenfalls noch nicht fest. Dennoch erzeugt der Titel bereits jetzt heftige Kontroversen im Netz. Es bleibt abzuwarten, wie sich Light of Motiram dann tatsächlich am Markt schlägt und ob die aktuellen Vorwürfe gerechtfertigt sind.