Am 18. November 2024 startete S.T.A.L.K.E.R. 2 - Heart of Chornobyl nach einigen Verschiebungen und vielen Jahren in der Entwicklung. Aktuell gehen die Meinungen zu dem Spiel stark auseinander. Während viele Kritiken die Story und das Ambiente loben, gibt es andere, die den unfertigen Zustand und die vielen Probleme zum Release kritisieren. So kommt ein durchschnittlicher Metascore von 73 auf metacritic zu Stande. Die User Wertung liegt mit 7,9 etwas höher.

Dem Entwicklerteam von GSC Game World sind die Probleme bewusst. So hat man in einem Blog-Beitrag auf Steam nun einen ersten großen Patch angekündigt. Dieser soll auf PC und Xbox erscheinen und sich auf das Feedback der Fans beziehen. Mit dem Patch will man sich um die gravierendsten Probleme des Spiels kümmern. Darunter Abstürze und Fehler, die den Story-Fortschritt blockieren.

Das Update soll unter anderem folgende Änderungen beinhalten: