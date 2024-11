Werbung

Für viele Rollenspiel-Fans gilt The Witcher 3 von CD Projekt Red als eines der besten Spiele seines Genres, wenn nicht sogar überhaupt. Dabei ist das Spiel schon beinahe 10 Jahre alt. Eine generalüberholte Version für die aktuellen Konsolen und neuere PCs erschien bereits 2022. Die Änderungen, die dieses Next-Gen-Update mit sich brachte, gingen aber einigen nicht weit genug. Daher hat ein Modder namens Halk Hogan sein eigenes Update für das Spiel entwickelt.

Unter dem Namen The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition steht die Mod auf Nexus Mods zum Download bereit. Mit 11,8 GB fällt die Mod schon recht groß aus. Der Grund hierfür liegt darin, dass Halk Hogan insgesamt mehr als 1.000 Änderungen an dem Originalspiel vorgenommen hat. Ziel der Mod ist es, dem Spiel einen noch wesentlich realistischeren Look zu geben und die Modelle und Umgebungen an aktuelle Standards anzupassen.

Um die zahlreichen Änderungen zu präsentieren hat der Modder ein eigenes YouTube-Video für seine knapp 12.800 Abonnenten erstellt. Darin stellt er die überarbeitete Grafik vor und vergleicht sie mit dem Ausgangsmaterial. Die Änderungen können sich hier durchaus sehen lassen. Texturen, die im Original etwas verwaschen wirkten, sind nach Installation der Mod gestochen scharf und kleine Details und Belichtungseffekte geben ein neues Bild ab. Besonderes Augenmerk hat der Modder auf die Texturen gelegt. Hier sorgen selbst kleine Änderungen für gute Ergebnisse.

Die Mod ist kostenlos verfügbar. Auf Nexus Mods wurde sie bereits mehr als 11.000 Mal heruntergeladen. Als Fan-Projekt steht sie nur Käufern der PC-Version von The Witcher 3 zur Verfügung. Konsolen-Spieler gehen leider leer aus. Bis zum 04. Dezember 2024 ist die Complete Edition des Spiels bei Steam um 75 Prozent reduziert. So werden aktuell 12,49 Euro statt 49,99 Euro fällig. Darin enthalten sind neben dem Hauptspiel auch die beiden Story-Addons Blood and Wine und Hearts of Stone.