Werbung

Fans der Mass Effect Spiele haben es in den letzten Jahren nicht leicht. Der letzte Teil der SciFi-Rollenspiele, Mass Effect 4: Andromeda, wurde hart kritisiert. Auf metacritic erreichte man einen Metascore von 71 und einen User Score von 5,0. Die Vorgänger konnten allesamt die 90 knacken, Teil 3 sogar 96. Während viele Fans nun auf einen fünften Teil warten, der laut Entwickler BioWare nach dem kürzlichen Release von Dragon Age: The Veilguard als nächstes auf dem Plan steht, hat Amazon kürzlich eine geplante Serien-Umsetzung bestätigt.

Spieler, die enttäuscht von Andromeda waren, setzten ihre Hoffnung auf ein noch namenloses Spiel des Entwicklerstudios Humanoid Origin. Dieses wurde nämlich vom Schöpfer der ersten drei Mass Effect Teile, Casey Hudson, im Jahr 2021 gegründet. Hudson hat neben der Trilogie auch Klassiker wie Star Wars: Knights of the Old Republic, Baldur's Gate II und MDK entwickelt. Am 25. November 2024 verkündete Humanoid Origin nun seine Schließung.

Nachdem man zunächst die Angestellten informiert hatte, veröffentlichten die Verantwortlichen ein Statement auf LinkedIn. Darin heißt es, man habe sich bemüht, das Studio von den allgemeinen Herausforderungen der Branche abzuschirmen. Dennoch sei man nicht in der Lage, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Grund dafür ist eine unerwartete Finanzierungslücke. Wie es mit dem angefangenen Projekt weitergeht und ob es überhaupt je weitergeführt wird, ist aktuell nicht bekannt.