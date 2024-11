Corepunk startet in den Early Access

Mit Corepunk startet heute ein neues MMORPG in den Early Access. Die Spieler finden sich in einer offenen Fantasy-Welt, die laut Entwickler weit mehr als nur die üblichen MMORPG-Elemente bieten soll. Viel mehr soll sich hier ein Genre-Mix aus Rollenspiel, MOBAs wie League of Legends und Action-RPGs im Stile von Diablo finden. Bei den Spielmodi warten verschiedene PvE- und PvP-Extraktionsinstanzen, PvE-Gruppen- und Solo-Instanzen sowie Schlachtfelder.

Entwickelt von Artificial Core, bietet Corepunk ein Abenteuer aus der isometrischen Sicht. Die Welt soll einen einzigartigen Stil haben, der sich an Steampunk, Sieselpunk, Sanapunk, Syberpunk und Fantasy-Elementen orientiert. Der Nebel des Krieges, den man eigentlich eher aus RTS-Spielen kennt, soll hier ein neues Gameplay-Element bieten. Dazu kommt ein vielfältiges Klassen- und Fortschrittssystem mit acht passiven Talentzweige und Waffenspezialisierungstalenten, die ein hohes Maß an Individualisierung und Build-Vielfalt ermöglichen sollen.

Natürlich gibt es auch ein Crafting-System in Corepunk. Damit können Spieler Gegenstände für jeden Spielstil und jedes Bedürfnis herstellen und nach eigenen Wünschen verändern. Das Crafting behält seinen Wert während des gesamten Spiels, wobei Materialien aus der Anfangsphase auch im späten Spiel noch relevant sind. Dadurch sammeln sich nicht hunderte von nutzlosen Materialien in der Truhe wenn man im Spiel vorankommt.

Die Geschichte des Spiels wird in mehreren Staffeln erzählt. Die Entwickler ziehen hier den Vergleich mit einer TV-Serie. So soll jede Episode eine eigenständige Handlung aufweisen. Thematisch soll sich neben gesellschaftlichen Bezügen auch viel Satire und schwarzer Humor in der Story finden. Eingesprochen werden die Sequenzen von professionellen Schauspielern. Im Spiel sollen zu keiner Zeit Pay-to-Win-Elemente Einzug halten.

Der Full-Release von Version 1.0 ist für Ende 2025 geplant. Alle weiteren Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite.