Anfang Oktober berichteten wir darüber, dass der deutsche Jugendschutz die Alterskennungen auf Steam prüfen will. Genauer gesagt wurde damals angekündigt, dass Spiele, die nicht über eine Alterskennung verfügen, aus dem deutschen Store entfernt werden müssen. Die Entwickler hatten eine Deadline bis zum 15. November 2024 um fehlende Kennzeichnungen nachzureichen. Diese Frist ist nun verstrichen und entsprechend sind einige Titel von der Plattform verschwunden.

Laut Steam wurden die Entwickler bereits Anfang 2024 über die geplanten Maßnahmen informiert. Einige Entwickler gaben jedoch an, diese Information nicht erhalten zu haben. Bei anderen, besonders kleineren Entwicklern im Indie-Bereich, kann es durchaus sein, dass die Spiele nicht mehr regelmäßig betreut werden, die Mail-Adresse nicht mehr existiert oder die Sperre schlichtweg nicht bemerkt wird. Dadurch verschwinden diese Titel gegebenenfalls für immer.

Tatsächlich sind aber auch einige große Titel von den Sperren betroffen. Als diese in Kraft getreten sind verschwanden von den 30 meistgewünschten Titeln in Deutschland ganze sechs Stück. Darunter auch Ark 2 und Subnautica 2. Gerade bei Titeln von großen Publishern ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis die Kennung nachgereicht wird. So ist Subnautica 2 mittlerweile wieder im Shop zu sehen.