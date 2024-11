This War of Mine wird größer

This War of Mine wird größer

Werbung

Zehn Jahre ist es schon her, dass 11 Bit Studios ihr Spiel This War of Mine veröffentlicht haben. Darin übernimmt der Spieler nicht die Rolle irgend eines übermächtigen Elite-Soldaten, sondern kontrolliert eine Gruppe von Zivilisten, die in einer belagerten Stadt ums Überleben kämpfen. Jeden Tag geht es auf die Suche nach Lebensmitteln und Medikamenten, während Scharfschützen und Banditen in allen Ecken lauern. Die größten Feinde im Spiel sind aber Hunger und Einsamkeit.

This War of Mine ist kein Spiel, das Spaß machen will. Das Serious Game will einen Blick auf die Schrecken des Krieges bieten, den die Spieler von ihrem sicheren Wohnzimmer aus erhaschen können. Man kann gewinnen und es ist möglich zu überleben, aber es ist schwer und man braucht viele Versuche. In den meisten Fällen endet man aber auf dem Game Over Screen und fühlt sich schlecht. Entweder sind die Figuren verhungert, wurden in einem Konflikt erschossen, haben sich eine Krankheit eingefangen oder sind über Nacht einfach sang und klanglos verschwunden.

Dennoch packt das Spiel einen und man will immer wieder in das Grauen abtauchen. Vielleicht kommt man ja ein Stück weiter. Die Botschaft, die das Spiel übermitteln will, wurde 2024 auch von Amnesty International mit dem Human RIghts Game Award ausgezeichnet. Wer das Spiel noch nicht kennt, kann sich den überarbeiteten Final Cut auf Steam kaufen. Dieser kostet dort aktuell 18,99 Euro.

Nun haben die Entwickler eine neue Erweiterung angekündigt. Forget Celebrations hat noch kein Release-Datum, soll aber bald erscheinen, um das 10-jährige Jubiläum zu feiern. Wer will kann das Spiel schon jetzt auf seine Wunschliste setzen. Im Addon schlüpfen Spieler in die Rolle von Katia. die Kriegsberichterstatterin versucht im belagerten Pogoren zu überleben. Sie hatte auch schon im Original-Spiel einen Auftritt. Im DLC versucht Katia, ein Buch über die tragischen Geschichten der von Konflikten gebeutelten Menschen zu schreiben. Nach einem Raketenangriff wartet sie schwer verletzt auf ein Rettungsteam, das von ihrem Verlag entsandt wurde. Bevor es eintrifft, müssen die Spieler fehlendes Buchmaterial finden und natürlich am Leben bleiben. Der DLC wird kostenpflichtig. Alle Erlöse aus dem Verkauf gehen jedoch an die wohltätigen Organisationen War Child, Amnesty International, Liberty Ukraine und die Indie Games Poland Foundation.