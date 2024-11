Werbung

Das Rollenspiel New Arc Line will in die Fußstapfen von klassischen CRPGs, wie Baldur's Gate oder Divinity: Original Sin treten. Entwickelt wird der Titel von Dreamate und veröffentlicht von Fulqrum Publishing. Das Spiel greift das viktorianische Zeitalter auf, bringt jedoch Magie und fortschrittliche Technologie hinzu. So erwartet die Spieler eine Welt, in der Maschinengewehre und Feuerbälle gleichermaßen zum Alltag gehören. Daraus entsteht ein bunter Steampunk-Mix, der auch Horror-Elemente enthält.

Im Zentrum des Spiels steht die namensgebende Metropole New Arc. Die Stadt wird als das leuchtende Symbol des Fortschritts und der Träume vorgestellt. Unter der schillernden Oberfläche brodelt jedoch ein düsterer Konflikt. New Arc wird nicht nur von Ingenieuren, Wissenschaftlern und Fabrikarbeitern bevölkert, sondern auch von Magiern, mystischen Wesen und Anhängern der Alchemie. Die Spieler betreten die Stadt als Migranten und geraten so nach und nach zwischen die verschiedenen Fronten.

Ein Highlight von New Arc Line soll die Charaktererstellung werden. Spieler können nicht nur aus verschiedenen Klassen wählen, sondern auch deren Eigenschaften und Fähigkeiten nach ihren Wünschen anpassen. Als Völker stehen Menschen oder Elfen zur Auswahl. Da es Spielern freigestellt ist, ob sie sich als Held oder Schurke durchschlagen wollen, spielen die moralischen Entscheidungen eine große Rolle. Das flexible Dialogsystem ermöglicht es, die Handlung aktiv zu beeinflussen und unterschiedliche Enden zu erleben, die auf den getroffenen Entscheidungen basieren.

Das Kampfsystem ist rundenbasiert und erinnert an klassische Rollenspiele. Die Mischung aus Magie und Technik ermöglicht es, unterschiedliche Taktiken auszuprobieren und die eigene Spielweise anzupassen. Spieler müssen herausfinden, welche Fraktion sie unterstützen und welchen Pfad sie einschlagen möchten. Die Stadt New Arc selbst lebt das Steampunk-Motto mit Luftschiffen und Dampfmaschinen überall. Die Veröffentlichung als Early Access auf Steam ist für den 26. November 2024 angesetzt. Wie lange diese Entwicklungsphase dauern soll, ist aktuell noch nicht bekannt.