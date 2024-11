Werbung

2021 hat Rockstar mit Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition eine überarbeitete Version von drei der beliebtesten GTA-Titeln versprochen. GTA III, GTA: Vice City und GTA: San Andreas sollten im neuen Look erscheinen und alte und neue Fans überzeugen. Dieser Plan ist damals hart gescheitert. Ein Blick auf metacritic zeigt ein vernichtendes Bild. Der Metascore liegt bei 54, der User Score bei 1,1.

Grund für die vielen negativen Reviews sind vor allem etliche Bugs und Glitches, die die Spiele teilweise unspielbar machen. Da Rockstar zu Release auch die Original-Versionen der Spiele aus dem Store entfernt hat, sind die Spiele nun nur noch in der fehlerbehafteten Definitve Edition verfügbar. Drei Jahre nach Release hat Rockstar nun einen Patch veröffentlicht, der scheinbar viele der Probleme korrigiert.

Die Patch Notes lesen sich überraschend kurz. Bei den allgemeinen Änderungen ist von der Einführung des klassischen Beleuchtungsmodus die Rede. Hier sollen alle Titel zahlreiche Korrekturen und Verbesserungen erhalten haben, die die Atmosphäre des Himmels in den Originalspielen wiederherstellen soll. Vergleichsbilder, die User in den sozialen Medien geteilt haben, zeigen, dass diese Beleuchtung einen sehr großen Einfluss auf den Look des Spiels hat. Es wurden neue Animationen, Regen, Nebel und Feuer eingefügt. Auffällig ist allerdings, dass die Neuerungen nur auf Xbox Series X/S, Playstation und PC ausgespielt wurden. Die Switch-Version, die die meisten Probleme hatte, hat das Update bislang noch nicht erhalten.