Zum Start direkt in die Charts

Am 12. November ist der neue Landwirtschafts-Simulator 25 gestartet und auch wenn das Spiel von einigen Mitgliedern der Gaming-Community manchmal nicht ganz ernst genommen wird, sprechen die Zahlen eine andere Sprache. So findet sich die Simulation aktuell auf Platz 1 der Topseller-Liste bei Steam. Laut SteamDB hatte der Titel zum Launch 126.761 gleichzeitige Spieler. Aktuell spielen immer noch mehr als 110.000 Menschen gleichzeitig.

Auch auf Twitch sahen in Spitze mehr als 65.000 Zuschauer ihren Lieblings-Streamern beim Farmen zu. Auf Steam ist das Spiel aktuell bei über 3.600 Bewertungen Größtenteils Positiv bewertet. Bei metacritic zeigt sich ein gespaltenes Bild: der Metascore liegt bei 78. Der User Score bei 4,8. Der Hauptkritikpunkt der negativen Wertungen sind viel Bugs unter denen die aktuelle Version leidet. Außerdem bemängeln viele, dass es sich lediglich um eine grafisch aufpolierte Version des Vorgängers mit weniger Fahrzeugen handelt.

Der Landwirtschafts-Simulator 25 wirbt mit der realistischen Simulation eines entspannten Farmlebens. Spieler können entweder Solo oder im Multiplayer am Aufbau ihres eigenen Agrarimperiums arbeiten. Spieler haben auch die Wahl, ob sie ihre Karriere in Nordamerika, Mitteleuropa oder auch Ostasien starten. Neben dem klassischen Ackerbau steht auch die Viehzucht auf dem Programm. Wer sich steigern möchte, kann zudem Forstwirtschaft betreiben und seine Produkte mit Hofläden an den Kunden bringen. Die neue Version bietet auch neue Wettereffekte. Wirbelstürme und Hagel stellen Spieler vor neue Herausforderungen. Aber auch harmlosere Effekte wie Sonnenstrahlen und Morgennebel sind jetzt vorhanden. Ebenfalls neu sind viele Optionen aus dem asiatischen Raum. Zwei Reissorten können auf wasserspeichernden Reisfeldern angebaut werden und es stehen passende, neue Maschinen zur Wahl. Insgesamt können 25 verschiedene Feldfrüchte angebaut werden. Die Tiere wurden um Wasserbüffel und Ziegen erweitert. Wer sich die Simulationen zulegen möchte, kann sie für 49,99 Euro auf Steam erstehen. Erschienen ist der Landwirtschafts-Simulator 25 neben PC auch für Mac, Playstation 5 und Xbox Series X/S.