Werbung

Humble Bundle wurde 2010 gestartet und seither bietet die Plattform digitale Inhalte wie Videospiele, E-Books, Software und mehr in speziellen Paketangeboten. Mit den Erlösen werden gemeinnützige Organisationen unterstützt. Das Besondere an diesem Konzept ist das Pay-What-You-Want-Modell der Seite. Käufer können den Preis, den sie für ein Bundle zahlen möchten, selbst festlegen. Dabei gibt es oft verschiedene Preisstufen. Wer mehr zahlt, erhält zusätzliche Inhalte. 2017 wurde Humble Bundle von IGN übernommen. Seither gibt es neben den klassischen Spiele-Bundles auch verschiedene Pakete mit E-Books, Comics und Software. Wer möchte kann sich auch im Humble Store umsehen oder ein monatliches Abo abschließen, bei dem Nutzer regelmäßig eine Auswahl vergünstigter Spiele erhalten.

Aktuell bietet die Webseite die Sid Meier Collection von 2K Games an. Darin enthalten sind bis zu 20 Titel von Entwickler-Legende Sid Meier. Das kleinste Paket gibt es dabei für Zahlungen ab 4,61 Euro aufwärts. Darin finden sich die Complete Edition von Civilization III, Sid Meier's Starships, Railroads, Pacific Skies und Ace Patrol. Ab 8,31 Euro gibt es es doppelt so viele Spiele. Hinzu kommen hier Civilization VI, Beyond Earth, Civilization V Complete, Pirates! und Civilization IV Complete. Bei Zahlungen über 11,08 Euro gibt es insgesamt acht DLCs für Civilization VI obendrauf. Das größte Bundle gibt es ab 16,62 Euro. Hier kommen noch der Leader Pass und der Frontier Pass für Civilization VI dazu.

Wer also auf der Suche nach umfangreichen Strategie-Titeln ist, wird hier fündig. Die Angebotenen Spiele haben einen Wert von 373,51 Euro laut Humble Bundle. Der Sale läuft noch 13 Tage. Bisher wurde das Paket schon über 11.000 Mal verkauft und fast 20.000 Euro an Spenden für wohltätige Organisationen eingebracht. Die gesammelten Spenden unterstützen Covenant House und die Michael J. Fox Foundation. Mehr Informationen zu diesem und anderen Paketen im Angebot gibt es auf der offiziellen Webseite von Humble Bundle.