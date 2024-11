Werbung

S.T.A.L.K.E.R. 2 kann schon jetzt auf eine sehr bewegte Entwicklungsgeschichte zurückblicken. Seit der Ankündigung des Spiels vor nunmehr 14 Jahren ist einiges geschehen. Eigentlich sollte es schon 2012 erscheinen. Doch weder eine vorübergehende Schließung des Entwicklerstudios, noch der Ausbruch des Krieges in der Ukraine verhinderten die Fertigstellung des Shooters. Inzwischen wurde sogar eine 90-minütige Dokumentation über die Entstehung gedreht.

Am 20. November 2024 soll es so weit sein. Dann erscheint S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Vorab haben die Macher in einem Post auf X die Systemanforderungen bekannt gegeben. Tatsächlich überrascht das Spiel damit, dass es bei niedrigen Einstellungen auch auf älteren Systemen läuft. Zumindest solange diese eine ausreichend große Festplatte haben. Mit 160 Gigabyte wird das Spiel doch recht umfangreich.

Kategorie Minimum Medium Empfohlen Sehr hoch Voreinstellung 1080p, 30 FPS 1080p, 60 FPS 1440p, 60 FPS 4K, 60 FPS CPU Intel i7-7700K

AMD Ryzen 5 1600X Intel i7-9700K

AMD Ryzen 7 3700X Intel i7-11700

AMD Ryzen 7 5800X Intel i7-13700KF

AMD Ryzen 7 7700X Arbeitsspeicher 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB Grafikkarte Nvidia GTX 1060 6GB

AMD RX 580 8GB

Intel Arc A750 Nvidia RTX 2070 Super

RTX 4060

AMD RX 5700XT Nvidia RTX 3070 Ti

RTX 4070

AMD RX 6800XT Nvidia RTX 4080

AMD RX 7900 XTX Speicherplatz 160 GB auf SSD 160 GB auf SSD 160 GB auf SSD 160 GB auf SSD Betriebssystem Windows 10 & 11 64-Bit Windows 10 & 11 64-Bit Windows 10 & 11 64-Bit Windows 10 & 11 64-Bit

Wer sich das Spiel noch vorbestellen will, kann das auf Steam ab 59,99 Euro. Für 79,99 Euro gibt es die Deluxe Edition. In dieser sind zusätzlich eine spezielle Extra-Quest, Extra-Skins für Kostüme und Waffen, Multiplayer-Skins für Kostüme und Waffen, ein digitales Artbook und der digitale Soundtrack enthalten. Wer 109,99 Euro zahlt, erhält die Ultimate Edition. Zu den vorherigen Inhalten kommen hier noch alle zukünftigen Download-Inhalte und zwei Story-Erweiterungspakete hinzu. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl erscheint vorerst nur für PC und Xbox Series X/S. Eine Version für Playstation 5 ist erst für 2025 geplant.