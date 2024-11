Werbung

Im August 2023 startete Sengoku Dynasty auf Steam. Zu Beginn war der Titel nur im Early Access verfügbar. Die Spielerzahlen starteten bei knapp über 9.000 und sanken danach stark ab. Über ein Jahr blieb das Spiel in der Entwicklung und bewegte sich bei einigen hundert gleichzeitigen Spielern auf Steam. Am 07. November 2024 wurde nun Version 1.0 veröffentlicht und seither steigen die Spielerzahlen wieder an. Aktuell befinden sich rund 3.300 Spieler in Sengoku Dynasty.

Insgesamt 25 Updates hatten die Entwickler während der Early-Access-Phase veröffentlicht. Während sie sich in einem Blog-Eintrag auf Steam für den Support bedanken, kündigen sie zugleich an, dass die Entwicklung des Spiels auch nach dem Release weitergehen soll. In diesem Zuge hat man schon jetzt eine Roadmap veröffentlicht.

Die Roadmap nennt hierbei einige wichtige Meilensteine, die auch große Änderungen für das Spiel bedeuten sollen. Mit den Überfällen soll der Kampf eine neue Ebene erhalten. Nur wer strategisch vorgeht, kann seine Gemeinschaft schützen und sein Zuhause gegen diese Bedrohungen verteidigen. Wer eine friedliche Spielweise bevorzugt, kann die Überfälle aber auch jederzeit deaktivieren. Mit dem erweiterten Erben-System kann man sein Vermächtnis im Nata-Tal sichern. Mit neuen KI-unterstützten Interaktionen halten sich die Kinder im Dorf auf, anstatt sich auf den Weg in ein Kloster zu machen. Außerdem sollen Jahreszeiten in Zukunft verschiedene Statuseffekte erhalten. Zudem wird auch die Tierwelt vergrößert und eine komplett neue Karte kommt ins Spiel. Um die Spielerfahrung frisch zu halten, werden in Zukunft auch zufällig generierte Missionen verfügbar werden.

Wer sich einen eigenen Überblick verschaffen möchte, kann Sengoku Dynasty aktuell zum reduzierten Preis von 21,59 Euro auf Steam finden. Das Spiel bietet einen Genre-Mix aus Aufbau, Strategie, Simulation und Rollenspiel. Spieler können entweder allein oder kooperativ in einer vierer Gruppe ihr eigenes Dorf aufbauen, erkunden, kämpfen und schließlich eine komplette Dynastie gründen.