TV-Serie zu Mass Effect in der Entwicklung

TV-Serie zu Mass Effect in der Entwicklung

Werbung

Amazon hat die Gerüchte um eine Mass Effect-Serie offiziell bestätigt: Das Sci-Fi-Rollenspiel wird als TV-Serie von den MGM Studios adaptiert, passend zum jährlichen N7-Day der Fans. Mit Drehbuchautor Daniel Casey, bekannt durch "F9: The Fast Saga," und Serienveteran Karim Zreik soll die Serie die Welt von Mass Effect ins Fernsehen bringen. An der Seite von Ari Arad und Michael Gamble von Electronic Arts wird an der Übertragung der komplexen Story des Commander Shepard gearbeitet, die Fans seit 2007 begeistert.

Genaue Details zur Handlung werden noch geheim gehalten. Bereits 2021 wurde berichtet, dass Amazon in Verhandlungen über die Entwicklung einer "Mass Effect"-Fernsehserie steht, aber bis jetzt gab es keine Neuigkeiten zu diesem Projekt.

Die Entscheidung, Mass Effect zu adaptieren, ist ein mutiger Schritt: Die Games zeichnen sich durch eine komplexe Story, tiefgehende Charaktere und eine vielseitige, interaktive Entscheidungsstruktur aus. Das größte Spannungsfeld für die Entwickler wird darin liegen, die interaktive Natur der Mass Effect-Spiele in eine lineare Serie zu übertragen, ohne den Reiz und die Tiefe der Geschichte zu verlieren. Bisher ist jedoch noch unklar, ob die Serie dem Weg von Commander Shepard folgen oder eine eigenständige Erzählung in der "Mass Effect"-Galaxie bieten wird. Ein ähnliches Konzept verfolgte Amazon bereits erfolgreich mit der Fallout-Serie, die eine zweite Staffel in Aussicht hat.

Mit der geplanten Mass Effect-Serie und dem Erfolg der Fallout-Adaption zeigt Amazon einen verstärkten Fokus auf populäre Gaming-Franchises. Das erweiterte Mass Effect-Universum mit Romanen und Comics könnte dabei wertvolles Material für zukünftige Staffeln bieten.