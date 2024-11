Werbung

Valve hat offiziell die Steam-Spielaufnahme in seinen Client integriert. Damit braucht es keine externe Software mehr, um einen Gameplay-Clip auf dem Steam-Desktop oder dem Steam-Deck aufzunehmen.

Im Rahmen eines großen Updates für den Steam-Client ist neben einer Menge an Änderungen die Steam-Spielaufnahme in die Software eingezogen. Dieses System ermöglicht es, kontinuierlich Aufnahmen vom eigenen Gameplay zu machen. Im Modus Hintergrundaufnahmen wird das gesamte Gameplay aufgezeichnet und an einem ausgewählten Speicherort gespeichert. Dabei kann eine maximale Dauer oder ein Speicherplatzlimit festgelegte werden. Daneben können Nutzer die Aufzeichnung aber auch manuell über einen Hotkey zu starten. Die Steam-Zeitleiste und Event-Markierungen können benutzt werden, um dann besondere Momente wiederzufinden.

Aufgenommene Clips können anschließend direkt im Steam-Client weiter bearbeitet und von dort aus geteilt werden. Grundsätzlich funktioniert das neue Feature mit jedem Spiel, auch mit Nicht-Steam-Spielen, die zu einer Bibliothek hinzugefügt wurden. Daneben gibt ein neues SDK und eine API, in die sich auch Entwickler einklinken können. So können diese die direkte Unterstützung in einem Spiel hinzufügen und beispielsweise verschiedene spezielle Markierungen zur Aufnahmezeitlinie hinzufügen.