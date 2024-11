Werbung

Acht Jahre nach der Veröffentlichung noch regelmäßig zwischen 50.000 und 100.000 Spielern zeitgleich online bei Steam, davon können einige AAA-Titel nur träumen. Für Stardew Valley ist das Realität. Hinzu kommt, dass zu den Steam-Spielern hier noch etliche Konsolen-Besitzer, vor allem an der Nintendo Switch, kommen. Auch auf die Wertungen des pixeligen Indie-Spiels dürften einige der großen Titel neidisch sein. Immerhin hat die Simulation einen Metascore von 89 auf metacritic. So ist es wenig verwunderlich, dass Solo-Entwickler ConcernedApe, alias Eric Barone, das Spiel bis heute regelmäßig mit Updates versorgt. Mittlerweile wird er dabei auch von einem kleinen Team unterstützt.

Besonders das im April 2024 erschienene Update 1.6 sorgte für einen erneuten Anstieg der Spielerzahlen. Nach der Veröffentlichung erreichte Stardew Valley ein neues Allzeit-Hoch von über 236.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam. Um dieses große Update noch zu erweitern, hat man Anfang der Woche Version 1.6.9 auf allen Konsolen ausgespielt. Dabei kam es jedoch zu ein paar Problemen.

Playstation-Spieler konnten mit einem großen Bug konfrontiert werden, der einen Start des Spiels komplett verhinderte. Einen wesentlich subtileren Fehler konnten aber alle Spieler erhalten: Ihre Hühner verschwanden über Nacht spurlos. Wer auf der in Patch 1.6. Anfang des Jahres eingeführten Meadowlands-Farm spielte und seinen eigenen Hühnerstall am ersten Tag eines neuen Spielstandes betrat, dessen Federvieh war von dem Problem betroffen. Entwickler ConcernedApe nahm die Sache mit Humor und schob die Schuld an dem Problem in einem Post auf X auf einen angeblichen Kojoten, der die Hühner über Nacht verspeist hätte.

Natürlich kümmerte man sich dennoch so schnell wie möglich um die Probleme. Schließlich konnten viele Spieler ihr Spiel auf der Playstation nicht mehr starten und warteten auf Abhilfe. Über Nacht veröffentlichte man dann Patch 1.6.10 auf Konsolen und PC. Dieser behob die Fehler und belebte auch die verschollenen Hühner wieder.