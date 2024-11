Bandai Namco kündigt Killer Within an

Among Us trifft Death Note

Bandai Namco kündigt Killer Within an

Werbung

Bandai Namco hat vor Kurzem offiziell das Spiel Death Note: Killer Within angekündigt, nachdem es vor zwei Wochen erstmals in einem Eintrag bei der taiwanesischen Behörde für Altersfreigaben aufgetaucht war. Das Spiel basiert auf der beliebten Manga- und Anime-Serie Death Note. Die Mangas erschienen von 2003 bis 2006 und sind somit seit beinahe 20 Jahren abgeschlossen. Die Anime-Serie schloss sich direkt an und endete 2007 nach einer Staffel mit 37 Folgen.

Das neue Death Note: Killer Within soll nun das Spielprinzip von Among Us im Universum von Death Note aufgreifen. In Among Us treten die Spieler an Bord einer Raumstation gegen ein Alien an. Mindestens ein Spieler als Verräter, oder Traitor, der in Wirklichkeit das getarnte Alien ist gegen die anderen und will sie einen nach dem anderen töten. Die harmlosen Spieler müssen bestimmte Aufgaben erledigen und treffen sich regelmäßig, um abzustimmen, wer der Verräter ist. Dabei landen ein ums andere Mal auch unschuldige Spieler in der Luftschleuse.

Statt Aliens und Besatzung stehen sich in Death Note: Killer Within die Figuren des Kira-Teams und die Ermittler von L gegenüber. Beides sind Figuren, die Fans der Serie bekannt sein dürften. Auch die Spielmechanik folgt einer klaren Teamstruktur: Ein Teil der Spieler schließt sich dem Team des charismatischen, aber mörderischen Kira an, der das Death Note benutzt, um seine Ziele zu erreichen. Der andere Teil der Gruppe steht dagegen auf der des Detektivs L, dessen Ziel es ist, Kira zur Strecke zu bringen. Beide Teams haben ihre eigenen Missionsziele. L’s Team macht sich auf die Suche nach dem Death Note, um Kiras gefährliche Pläne zu vereiteln und seinen Einfluss zu stoppen. Auf der Seite von Kira wiederum lautet das Ziel, die Mitglieder der Ermittlergruppe zu täuschen und durch den Einsatz des Death Note zu eliminieren.

Bis zu zehn Spieler können an einer Partie teilnehmen. Das Spiel erscheint schon am 05. November 2024 und ist für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC verfügbar. Killer Within wird zum Release im PlayStation Plus Essentials-Abonnement verfügbar. Auch der Cross-Play-Support wird ein wesentlicher Bestandteil des Spielerlebnisses sein. Damit können Nutzer der verschiedenen Plattformen gemeinsam spielen.