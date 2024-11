BioWare arbeitet an Mass Effect 5

Gerade erst ist Dragon Age: The Veilguard erschienen. Seit dem 31. Oktober 2024 ist damit der vierte Teil der Rollenspiel-Reihe erhältlich. Auf metacritic gehen die bisherigen Meinungen zu dem Spiel stark auseinander. Der Metascore liegt bei 84, der User Score hingegen bei 3,8. Im Gespräch mit dem Rolling Stone hat sich nun Creative Director John Epler zum Spiel, den Zukunftsplänen und auch einer Fortsetzung von Mass Effect geäußert.

Die schlechte Nachricht für viele Fans der Rollenspiele ist, dass es zum Dragon Age: The Veilguard keine DLCs geben wird. Nach der Fertigstellung des Großprojekts bestätigt BioWare, dass es derzeit keine Pläne für herunterladbare Erweiterungen gibt. Stattdessen wollen die Entwickler ihre ganze Aufmerksamkeit auf das nächste Mass Effect richten. Während das neueste Dragon Age ein reiner Singleplayer-Titel ist, lässt Epler aber durchblicken, dass man noch nicht komplett mit Multiplayer-Spielen abgeschlossen habe. Er ist der Meinung, dass auch ein Multiplayer-Spiel eine starke Geschichte erzählen kann. Ob das nächste Mass Effect schon einen neuen Multiplayer-Versuch starten soll, bleibt dabei offen.

Epler stellt auch die Möglichkeit einer Dragon Age-Collection vor. Diese könnte, ähnlich der Mass Effect Legendary Collection, die Originalspiele für moderne Konsolen bringen. WÄhrend sich der Creative Director zwar über eine solche Sammlung freuen würde, gibt er auch zu bedenken, dass ein Remaster der ersten drei Spiele der Serie eine Herausforderung wäre. Grund dafür ist, dass für die ersten beiden Spiele die Eclipse-Engine verwendet wurde. Inquisition hingegen wurde in Frostbite erstellt. Bei Mass Effect gab es diese Probleme nicht, da die ersten drei Spiele allesamt in der Unreal Engine erstellt wurden. Als abschließenden Ratschlag für Dragon Age Spieler gibt Epler noch an, dass statistisch die meisten Spieler einfach bei den ersten beiden Gefährten bleiben, die ihnen im Spiel begegnen. Stattdessen solle man unbedingt verschiedene Kombinationen und Charaktere ausprobieren.