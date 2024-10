Werbung

Im Dezember 2022 ist The Callisto Protocol erschienen und eigentlich sollte das Horror-Spiel die Tradition der Dead-Space-Reihe fortführen sowie mit einem ähnlichen Setting und packender Atmosphäre aufwarten. Zur Veröffentlichung zeigte sich dann leider, dass das Spiel die Ziele, die es sich selbst gesetzt hat, nicht erreichen konnte. Auf metacritic kommt der Titel auf einen durchwachsenen Metascore von 69 und einen User Score von 6,8.

Im gleichen Universum spielt nun [REDACTED] von Publisher Krafton. Es geht sogar auf den Jupitermon Callisto. In der Strafkolonie Black Iron ist eine ominöse Krankheit ausgebrochen, die die Insassen und Wärter in Monster verwandelt. Der Spieler schlüpft selbst in die Rolle eine Wärters auf dem Mond, der nun von Infizierten überrannt wird. Das Ziel des Spiels ist es, die letzte Rettungskapsel zu erreichen und zu entkommen. Dabei geht es allerdings nicht nur gegen die Monster, sondern auch gegen andere Überlebende in den Kampf. Jeder will den Platz in der Kapsel für sich.

Typisch für ein Roguelike verbessert man nach jedem Tod seine Ausrüstung und seinen Charakter, um beim nächsten Mal ein Stück weiter zu kommen. Dafür stehen neue, permanente Waffen, Anzüge und Fähigkeiten zur Wahl. Zu den Unmengen an Gegnern gesellt sich nach jedem Tod auch der eigene Spielercharakter. Diese wiederbelebte Hülle zu besiegen gewährt ein mächtiges Experiment, das für Upgrades benötigt wird. Unser untoter Vorgänger hat allerdings nicht nur seine volle Ausrüstung, sondern auch einige zusätzliche Tricks, die ihn von regulären NPCs unterscheiden.

Wer eine Herausforderung sucht, kann sich auch in einem Hardcore-Run versuchen, statt die Rettungskapsel zu betreten. Stirbt man, verliert man alles. Schafft man die Flucht ein zweites Mal, winken große Belohnungen und dauerhafte Upgrades. Wer sich das Spiel ansehen möchte, kann es bei Steam für 24,50 Euro erwerben. Bis zum 4. November 2024 gibt es noch 10 Prozent Rabatt.