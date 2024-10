Werbung

Auch wenn Path of Exile mittlerweile elf Jahre alt ist, erfreut sich das Spiel immer noch großer Beliebtheit. So konnte man gerade im August noch einen neuen Spielerrekord aufstellen, als sich zum Release des neuen Addons mehr als 229.000 gleichzeitige Spieler ins Spiel einloggten. Kein Wunder also, dass schon seit einigen Jahren ein zweiter Teil in Planung ist.

Ursprünglich bereits 2019 angekündigt, wurde der Titel mittlerweile mehrfach verschoben. Nun sollte der Early Access am 15. November 2024 starten, wurde aber erneut verschoben. Die Ankündigung kam von Game Director Jonathan Rogers persönlich, der sich in einem kurzen YouTube-Video an die Community wandte, um die Verschiebung zu erklären.

Als neuer Start-Termin wurde der 06. Dezember 2024 genannt. Das Spiel soll also immer noch dieses Jahr in den Early Access gehen. Grund für die recht kurzfristige Verschiebung um weitere drei Wochen ist laut Rogers ein bestimmtes Versprechen, das man den Spielern gegeben hat. Da alle Mikrotransaktionen in beiden Teilen des Spiels aufrufbar sein sollen, müssen enorm viele Anpassungen an den Systemen vorgenommen werden, um eine Abwärtskompatibilität zu gewährleisten. So müsse man nicht nur im kommenden Path of Exile 2 sondern auch in der aktuellen Version des Spiels das gesamte Backend umstellen. Der Sprecher betont, dass man dabei alles perfekt machen wolle, damit kein Spieler seine bezahlten Inhalte verliert.