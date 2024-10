Werbung

Vor etwas über einem Monat ist mit Frostpunk 2 die Fortsetzung des gnadenlosen Strategiespiels von 11 bit Studios erschienen. Das Spiel wurde zunächst verschoben, bevor es am 20. September 2024 für PC, Xbox Series X/S und Playstation veröffentlicht wurde. Mit einem Metascore von von 86 und einem User Scor von 7,8 auf metacritic kann das Spiel sowohl Kritiker als auch Spieler durchaus überzeugen. Bei Steam wird der Titel mit über 11.000 Wertungen mit Größtenteils Positiv bewertet.

Nun haben die Entwickler mit Patch 1.1.0 viele Verbesserungen ins Spiel gebracht, die nicht zuletzt von der Community schon seit Release gewünscht wurden. Im Blog-Eintrag auf Steam geben sie an, dass man das Feedback der Fans in den sozialen Medien, in Steam-Rezensionen und -Foren sowie auf Reddit genau verfolgt hat. Man freue sich nun, eine Reihe von Verbesserungen präsentieren zu können, die direkt darauf eingehen.

Als Highlights werden genannt:

Edge-Scrolling als Einstellung

Bauen und Frostbrechen können nun abgebrochen werden

Die Farben der Bezirksumrisse sind nun je nach Bezirk unterschiedlich

Nomaden sind nun im Prolog besser sichtbar, und das Einfrieren wird nicht mehr von Maschinen durchgeführt

AutoSave kann deaktiviert werden und die Häufigkeit kann in den Spieleinstellungen geändert werden

Umfangreiche Optimierungen haben die Spielleistung verbessert,

DirectX-Bibliotheken wurden aktualisiert und ein macOS-Absturz wurde behoben.

Diese und weitere Änderungen sollen die Orientierung im gefrorenen New London verbessern. Spieler haben sich eine besser Kamerasteuerung gewünscht und erhalten fortan verbesserte Kamerareaktionen. Der Frostbrecher, der früher nur begrenzt zur Verfügung stand, kann jetzt ganze Landstriche abtragen. Durch die Möglichkeit, begonnene Aufträge abzubrechen, soll sich der Ausbau der Stadt nun ebenfalls einfacher und präziser gestalten. Die laufende Forschung im Ideenbaum und eine erweiterten Kartografie ermöglichen eine präzisere Planung. Eine komplette Liste der Verbesserungen und Fixes findet sich in den Patchnotes unter dem Blog-Beitrag.