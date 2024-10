Werbung

1997 startete mit "Der Industriegigant" eine Reihe von Aufbauspielen, die schon damals viele Spieler für sich gewinnen konnte. Ein Nachfolger startete 2002 und konnte an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen. Danach wurde es allerdings still um die Reihe. Für ganze 22 Jahre. Das Studio JoWood, das die beiden Originale entwickelt hatte, existiert seit 2011 leider nicht mehr. Das neue Spiel wird von dem Münchener Studio Don VS Dodo entwickelt. Publisher ist Toplitz Productions.

Auch wenn es sich um den dritten Serienteil handelt, heißt das Spiel Industrie Gigant 4.0. Natürlich geht es wieder darum, ein funktionierendes Wirtschafts-Imperium aufzubauen. Dabei startet der Spieler in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Entwicklung geht über mehrere Jahrzehnte bis hin zum heutigen Zeitalter der Industrie 4.0. Damit wäre auch der Name geklärt.

Es stehen 25 unterschiedliche Industriezweige zur Verfügung. Spieler können in den Bereichen Bergbau, Landwirtschaft und Fertigung über 60 Güter erzeugen. Dabei wird alles vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt verwaltet und produziert. Je nach gewählter Geschäftsphilosophie werden Spieler mit verschiedenen Ereignissen konfrontiert. Auch die Reaktionen im Umfeld werden dadurch beeinflusst. Die Auswahl hat auch Einfluss auf Finanzstrukturen wie Kredite oder Steuern. Laut der Steam-Seite warten zahlreiche Szenarien, unterschiedliche Zonentypen und Hintergrundgeschichten auf die Käufer. Für einen hohen Wiederspielwert sollen auch zufällige Ereignisse und Herausforderungen sorgen. Diese beruhen auf realen Geschehnissen der jeweiligen Zeit.

Industrie Gigant 4.0 soll am 15. November 2024 für PC erscheinen. Das Spiel kann jetzt schon bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. Der Preis zu Release ist aktuell noch nicht angegeben.