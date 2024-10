Werbung

Vor 40 Jahren startete mit dem Manga Dragon Ball ein Franchise, das bis heute weltweit bekannt und beliebt ist. Schon zwei Jahre später startete 1986 der Anime. Bis heute wurden etliche Spin-Offs und Filme dazu produziert. Auch im Bereich der Videospiele kann Dragon Ball auf eine lange Geschichte zurückblicken. Das Erste Spiel erschien 1988 für die NES. Seither wurden dutzende von verschiedenen Games im Universum von Son Goku und co erstellt. Der Schöpfer der Mangas, Akira Toriyama, ist leider dieses Jahr verstorben.

Der neueste Ableger ist heute mit Dragon Ball: Sparking Zero gestartet. Das Spiel war zuvor drei Tage im Early Access spielbar und konnte hier schon zeitweise mehr als 90.000 gleichzeitige Spieler auf Steam aufweisen. Der Blick in die SteamDB zeigt aber auch, dass direkt zum Release mehr als 120.000 Spieler einen Blick auf das Fighting Game werfen wollten. Zum Start in den Early Access verfolgten ganze 245.000 Zuschauer das Spiel live auf Twitch.

Dragon Ball: Sparking Zero zählt zu den Fighting Games und tritt damit in Konkurrenz zu Tekken, Mortal Kombat und anderen Genre-Größen. Gemessen an den Steam-Zahlen hat es diese allerdings schon allesamt um Längen überholt. Die meisten gleichzeitigen Spieler hatte bisher Street Fighter 6 mit 70.000 in der Spitze. Das neueste Tekken kommt auf gerade einmal 49.000 und Mortal Kombat 1, das erst letztes Jahr erschienen ist, hat einen Spieler-Rekord von 38.000. Dragon Ball hat die Konkurrenz somit innerhalb der ersten 24 Stunden nach Release beinahe um das Doppelte übertroffen.

Bei diesen Zahlen darf man allerdings nicht vergessen, dass besonders Fighting Games sich auf den Konsolen großer Beliebtheit erfreuen. Die hier genannten Zahlen beziehen sich auf die Steam-Spieler. Wer sich selbst ein Bild von dem Titel machen will, kann dies auf Steam für 69,99 Euro. Das Spiel ist auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar.