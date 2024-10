Werbung

1979 kam mit Alien ein SciFi-Horror-Film auf die Leinwand, der bis heute als Meilenstein gilt. Seither sind sechs weitere Filme in der Hauptreihe erschienen. Der letzte davon, Alien: Romulus, läuft gerade noch im Kino. Hinzu kommen etliche Spin-Offs wie die Alien vs. Predator Filme. Auch in anderen Medien sind die Xenomorph genannten Aliens vertreten. Etliche Romane, Hörbücher und Spiele wurden in den letzten 45 Jahren veröffentlicht.

2014 brachten Sega und Creative Assembly mit Alien: Isolation eine der erfolgreichsten Spieleumsetzungen auf den Markt. Gestern feiert der Konzern den zehnten Geburtstag des Spiels. In einem Statement wurde angekündigt, dass sich eine Fortsetzung bereits in der Produktion befindet. Viel mehr Informationen gibt Creative Director Al Hope in seinem X-Post aktuell noch nicht preis. Einen Hinweis auf ein ungefähres Release-Fenster gibt es dementsprechend noch nicht. Da sich das Spiel aber laut seiner Aussage noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis die Fortsetzung erscheint.

In Alien: Isolation geht es nicht um actionlastige Schießereien. Vielmehr setzt das Spiel auf dass Gefühl von Furcht und Beklemmung. In der Rolle von Ripleys Tochter müssen sich Spieler auf der Flucht vor einem Alien durch eine Raumstation bewegen. Dies geht nur, wenn man sich schleichend von Versteck zu Versteck bewegt, um dem übermächtigen Feind zu entkommen.

Zur 10-Jahres-Feier gibt es bei Steam aktuell einen großen Rabatt auf das erste Spiel. Im Bundle mit allen Erweiterungen werden so momentan nur 7,49 Euro fällig. Der Standard-Preis liegt bei 49,99 Euro. Wer möchte, kann sich auch ein Bundle aus der Alien: Isolation Collection und der Aliens: Colonial Marines Collection zulegen. Hier liegt der Preis bei 33,73 Euro statt 79,99 Euro.