Während Fans der Elder-Scrolls-Reihe seit Jahren auf eine Fortsetzung der Spiele warten, gibt es aktuell die Möglichkeit, sich The Elder Scrolls Online – kurz TESO – sehr günstig auf Steam zu sichern. TESO wurde bereits 2014 veröffentlicht, wird jedoch bis heute regelmäßig mit Updates erweitert. Entsprechend finden sich regelmäßig um die 15.000 gleichzeitige Spieler in der Welt von Tamriel. Das zumindest zeigt der Blick auf SteamDB. Die Entwickler sprechen von mehr als 22 Millionen Spielern im Gesamten. Der Schnitt der 123.000 Steam-Bewertungen zeigt die Note Sehr Positiv.

Die neueste Erweiterung Gold Road ist erst im Juni 2024 erschienen. Diese bringt eine neue Story ins Spiel. Zum ersten Mal in The Elder Scrolls Online wandelt eine Daedrafürstin über Tamriel. Die Spieler müssen erforschen, warum Ithelia zurückgekehrt ist und was ihre wahren Intentionen sind. Dazu hat man das neue Gebiet der Westauen hinzugefügt. Diese gab es zuvor in Oblivion zu sehen. Außerdem wurde das Schriftlehre-System eingeführt, das es Spielern erlaubt, den eigenen Stil anzupassen. Die neue Prüfung der Luminit-Zitadelle soll weitere Inhalte und neue Belohnungen bieten. Darunter neue Gegenstandssets, Sammlungsstücke und Errungenschaften.

Das Gold Road Upgrade kostet normalerweise 39,99 Euro. Im aktuellen Sale ist es auf 19,99 Euro reduziert. Wer das Standard-Spiel noch nicht besitzt, kann sich auch für die TESO-Collection entscheiden. Diese ist von 59,99 Euro auf 29,99 Euro reduziert. Sie beinhaltet neben Gold Road alle vorherigen Addons: Necrom, High Isle, Blackwood, Greymoor, Elsweyr, Summerset und Morrowind.

Wer sich nur TESO zulegen will, erhält das Standard-Spiel aktuell für 5,99 Euro statt 19,99. Die Angebote gelten noch bis zum 8. Oktober 19:00 Uhr. Keine Rabatte gibt es auf die Möglichkeit der Plus-Mitgliedschaft, die ab 12,99 Euro im Monat verfügbar ist, oder die Ingame-Währung Crowns, die gegen verschiedene Echtgeld-Beträge gekauft werden kann.