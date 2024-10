Werbung

Die 2005 erstmals ausgestrahlte Animationsserie Avatar der Herr der Elemente hat eine riesige Fangemeinde und seither ist das Universum um das Spin-Off Legend of Korra erweitert worden. Hinzu kommen etliche Bücher, Comics und ein Pen & Paper Rollenspiel. Bereits 2007 erschien ein Realfilm, der bei Fans und Kritikern jedoch eher durchwachsen aufgenommen wurde. Ganz anders die Realserie, die seit 2024 auf Netflix gezeigt wird. Durch ihren großen Erfolg wurde mittlerweile auch die Produktion von mindestens zwei weiteren Staffeln bestätigt.

Ein erstes Videospiel zu Avatar erschien bereits 2007. Insgesamt sind seither schon fünf Spiele erschienen. Ein wirklich erfolgreiches war jedoch nicht dabei. Das könnte sich nun ändern. IGN berichtet, dass Paramount Game Studios und Saber Interactive zusammenarbeiten. Ziel der Kooperation sei es, ein AAA-Rollenspiel zu Avatar zu produzieren. Saber Interactive hat sich in der Vergangenheit einen Namen mit erfolgreichen Portierungen und auch Lizenzumsetzungen gemacht. Zuletzt haben die Warhammer Space Marine 2 entwickelt.

Die Firmen kündigen das größte Spiel in der Geschichte des Franchise an. Die Handlung soll ein völlig neues Kapitel eröffnen. Man will die Geschichte eines bisher völlig unbekannten Avatars erzählen. Die Spieler werden also weder in die Rolle von Aang noch Korra schlüpfen können. Stattdessen spielt der Titel tausende von Jahren vor der Serie. Neben dem gemeinsamen Kampf mit Begleitern sollen die Spieler auch in Kontakt mit den schwierigen Entscheidungen kommen, die man als Avatar, der die Balance in der Welt aufrecht erhalten soll, treffen muss. Ein weiteres Ziel dürfte wahrscheinlich auch das Meistern der vier Elemente sein. Einen Release-Zeitraum nennen die Verantwortlichen noch nicht. Es wird aber angekündigt, dass das Spiel für PC und Konsolen erscheinen soll.