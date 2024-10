Werbung

50 Jahre ist es her, dass The Rocky Horror Show als Musical erschien. Bereits 1975 kam auch mit The Rocky Horror Picture Show die erste Verfilmung in die Kinos. Neben Tim Curry war darin auch Meat Loaf zu sehen. Der Film hat bei vielen mittlerweile Kultstatus erreicht. Im Museum der Lichtspiele in München wird er seit 1977 wöchentlich gespielt. Nun hat Publisher Bitbot Games verkündet, dass es ein Computerspiel geben soll. Verantwortlich für die Umsetzung wird das Entwicklerstudio FreakZone Games sein.

Ein Trailer zeigt, was die Käufer erwarten soll: Ein Jump n Run Spiel im absoluten Retro-Look. Der Plattformer wird begleitet von einer 8-Bit Version von Time Warp. Genau wie alle Hauptfiguren des Films, die als kleine Pixelhaufen zu sehen sind, erkennt man auch den Soundtrack trotz "Retrofizierung" direkt. Die offizielle Webseite verspricht den kompletten Soundtrack als 8-Bit Remake.

Im Spiel soll es kniffelige Rätsel und Fallen geben. Ebenso sind aber auch unbegrenzt viele Versuche verfügbar. Das Spiel sieht aus, als sei es für SNES ausgelegt, soll aber für moderne Konsolen erscheinen. Angekündigt wurde The Rocky Horror Show Video Game für Steam, Xbox, Nintendo Switch und Playstation. Wer sich das Retro-Abenteuer zulegen will, muss nicht mehr lange warten. Das Spiel soll bereits im Oktober 2024 veröffentlicht werden. Einen genauen Tag nennt die Seite allerdings nicht.