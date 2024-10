The Last Plague - Blight

Kaum ein Genre scheint in den letzten Jahren so sehr zu boomen wie das der Survival-Games. Hier können oft kleinere Studios mit Indie-Produktionen Erfolge feiern. Beispiele sind hier Valheim und Enshrouded. Letzteres stammt sogar aus Deutschland. Aber auch Minecraft und Ark kamen von Studios, die vor Release nicht sehr bekannt waren.

Auf den großen Erfolg hofft nun auch Entwickler Original Studio. Ihr Spiel The Last Plague: Blight ist am 3. Oktober 2024 in den Early Access gestartet. Das Studio besteht aus dem Solo-Entwickler Sergei Bezborodko und hat seinen Sitz in Ontario, Kanada. An seinem Erstlingswerk hat Bezborodko über vier Jahre gearbeitet. Zum Start konnte er immerhin einen Rekord von 658 gleichzeitigen Spielern erzielen und aktuell stehen die fast 50 Rezensionen zu 97 % auf positiv.

The Last Plague: Blight will sich durch seine realistischen Survival-Mechaniken und einen enorm hohen Schwierigkeitsgrad von anderen Survival-Spielen abheben. Um zu überleben, müssen Spieler wie üblich einen Unterschlupf bauen, Werkzeuge herstellen, Ressourcen sammeln und natürlich für ausreichend Nahrung sorgen. Dies geht entweder über Jagd oder Ackerbau. Dabei bewegen sich die Überlebenden durch eine prozedural generierte Welt.

Die Hintergrundgeschichte erzählt, dass die Menschheit von einer Krankheit namens Blight beinahe ausgelöscht wurde. Gerade so am Leben landen wir hungrig und verletzt in einem Wald und treffen dort auf einen mysteriösen Wanderer, der uns offenbart, dass wir derjenige sein könnten, der für ein Ende der Blight sorgen könnte. Noch während des Early Access soll die Story weiter ausgearbeitet werden und es sollen mehr Sprachen in Spiel kommen.

Aktuell ist der Titel nur auf Englisch, Russisch und Französisch verfügbar. Wer das Spiel austesten möchte, kann auf Steam eine kostenlose Demo installieren. Der Zugang zum Early Access kostet 16,49 Euro.