Vor knapp vier Wochen wurde Star Wars: Outlaws veröffentlicht. Der Titel wurde gemischt aufgenommen und konnte auch in unserem Test nicht wirklich überzeugen. Der ausbleibende Erfolg ist einer der Gründe, weshalb sich Publisher Ubisoft seit Release in Schwierigkeiten befindet. Die Aktie ist auf ein Rekord-Tief gefallen und man hat sich entschieden, den nächsten großen Titel zu verschieben. Die Rede ist hier von Asssassin's Creed Shadows, welches nun im Februar 2025 erscheinen soll.

Trotz allem hat man Star Wars Outlaws bei Ubisoft scheinbar noch nicht abgeschrieben. So hat man nun in einem Post auf X eine neue Roadmap präsentiert, die die Update-Pläne für die nächsten Wochen zeigt. Insgesamt drei größere und kleinere Updates werden darin aufgeführt. Los geht es am 3. Oktober 2024. Dann erscheint Titel-Update 2 und bringt vor allem Bug Fixes und andere Verbesserungen. Titel-Update 3 folgt schon am 24. Oktober und soll sich vor allem auf Quality of Life Verbesserungen konzentrieren.

Der letzte Eintrag der Roadmap zeigt das vierte große Update. Dieses soll am 21. November ausgespielt werden. Die Änderungen sollen sich hier überwiegend auf den Kampf und die Schleichmechaniken des Spiels konzentrieren. Weiterhin sollen mit dem Update neue, kostenlose Inhalte in Form neuer Aufträge veröffentlicht werden. Der 21. November ist auch der Tag, an dem das erste Story-DLC namens Wildcard erscheinen soll. Zudem wurde für dieses Datum das Steam-Release des Spiels angekündigt. Ein entsprechender Steam-Eintrag existiert bereits, Vorbestellungen sind allerdings noch nicht möglich.

In dem Post betonen die Entwickler noch einmal, dass man hart daran arbeitet, auf das Feedback der Community einzugehen. Mehr Informationen zu den geplanten Änderungen sollen ebenfalls folgen. Es bleibt abzuwarten, ob die Updates dem Spiel noch den erhofften Erfolg bringen können.