Ganze neun Jahre ist es her, dass das französische Studio Dontnod Entertainment Life ist Strange veröffentlicht hat. Darin geht es um die 18-jährige Max, die in die Stadt zurückkehrt, in der sie aufgewachsen ist. Sie studiert Fotografie und eine ihrer Kommilitoninnen ist verschwunden. Zu Beginn des Spiels realisiert Max, dass sie die Zeit in einem gewissen Rahmen zurückdrehen kann. Ab sofort nutzt der Spieler diese Fähigkeit, um das Geheimnis rund um das verschwundene Mädchen aufzuklären.

Bereits 2017 erschien das Prequel Life is Strange: Before the Storm. Dieses wurde von Deck Nine entwickelt und erzählt einige der Geschehnisse vor der Handlung von Life is Strange neu. Während des Summer Game Fest 2024 wurde überraschend ein neuer Teil der Reihe angekündigt. Dieser soll am 29. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Ein neuer Trailer gewährt Einblicke in das Abenteuer-Spiel.

Spieler übernehmen erneut die Rolle von Max Caulfield, der Protagonistin aus Teil 1. Während sie damals schwor, ihre Kräfte nie wieder einzusetzen, bricht sie dieses Vorhaben nun. Grund ist, dass sie erneut eine Person aus ihrem Umfeld retten will. Max ist mittlerweile Fotografin an der angesehenen Caledon-Universität. Sie findet ihre Freundin Safi zu Beginn der Handlung tot im Schnee. Als sie den Mord rückgängig machen will, öffnet sie stattdessen ein Portal in eine parallele Realität. Nun gilt es, weitere Morde in beiden Zeitlinien zu verhindern.

Die Vorbestellung des Spiels ist bereits möglich. Wer möchte, kann Life is Strange: Double Exposure beispielsweise bei Steam für 49,99 Euro erwerben. Es gibt auch eine Deluxe Edition für 59,99 Euro und eine Ultimate Edition für 79,99 Euro. Letztere beinhaltet neben der Vollversion das Grusel-Outfit-Pack, das Retro-Outfit-Pack, das Final Fantasy VII-Outfit-Pack, das Fanliebling-Outfit-Pack, das Katzen-Outfit-Pack und einen exklusiven Katzen-Inhalt. Zusätzlich können Käufer die ersten beiden Kapitel des Spiels 14 Tage früher, also ab dem 15. Oktober, spielen.