Im Mai erschien mit Homeworld 3 ein lange erwartetes Strategiespiel im SciFi-Setting. Das Release lief jedoch anders, als es sich Entwickler Blackbird vorgestellt hat. Die Rezensionen stehen bei Steam aktuell auf durchschnittlich Größtenteils Negativ. Auch auf metacritic zeigen sich die Käufer wenig angetan. Besonders auffällig ist die Differenz zwischen einem Metascore von immerhin 75 und der Nutzerwertung von lediglich 3,2. Grund für viele der negativen Wertungen sind die langweilige Kampagne und schlechtes UI-Design.

Um das Spiel noch zu retten hatten die Entwickler zuvor eine Roadmap vorgestellt, die von Juni bis November 2024 neue Inhalte liefern sollte. In einem neuen Statement, dass sie über Steam veröffentlicht haben, verwerfen sie diese Planung nun aber. Statt vieler einzelner Updates soll es nun ein großes Update geben. Dadurch erhalte man in der Firma die Gelegenheit, alle Ressourcen zu bündeln. Ziel soll es sein, dadurch ein bessere Ergebnis liefern zu können.

Aufgrund des Feedbacks der Community will man auch einige Änderungen an der Spielbalance vornehmen. Diese sollen nach einem Test in den Modi Skirmish und War Games integriert werden. Das große Update 1.2 soll neben drei kostenlosen DLCs auch zwei kostenpflichtige Inhaltspakete umfassen. Diese bringen neue Fraktionen in den War Games Modus des Spiels. Jede dieser neuen War Games-Fraktionen kommt mit zwei einzigartigen Flotten, neuen Schiffen, Dutzenden von neuen Artefakten und zehn neuen Herausforderungen. So kommen die Taiidan, die bereits in Homeworld 1 einen Auftritt hatten ebenso ins Spiel wie die Somtaaw Krieger. Letztere stellen eine Unterfraktion der Hiigaran dar.

Das Update 1.2 soll noch im November 2024 erscheinen. Weitere Pläne oder eine Roadmap für 2025 sind aktuell noch nicht bekannt. Homeworld 3 kann auf Steam aktuell zum Preis von 59,99 Euro erstanden werden.