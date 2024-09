Werbung

Am 21. September 2004 veröffentlichte Relic Entertainment eines der bis heute beliebtesten Warhammer-Videospiele. Warhammer 40.000: Dawn of War ermöglichte es Spielern, die Kontrolle über verschiedene Fraktionen aus der Tabletop-Vorlage zu übernehmen. Anschließend traten diese in dem Strategiespiel auf verschiedenen Schlachtfeldern der Galaxie gegeneinander an. Zwei weitere Teile der Reihe erschienen 2009 und 2017.

Zur Feier des Jubiläums hat man sich entschieden, die Steam-Version der ersten beiden Teile zu überarbeiten. In der neuen Anniversary-Edition sind jeweils alle Erweiterungen der Spiele enthalten. Das bedeutet, Käufer von Dawn of War erhalten nun neben dem Basis-Spiel die Erweiterungen Soulstorm, Winter Assault und Dark Crusade. Diese bringen neben neuen Einzelspieler-Kampagnen einen Eroberungsmodus ins Spiel, in welchem man das gesamte Sonnensystem mit der Fraktion seiner Wahl übernehmen muss. Zu den vier Start-Armeen kommen dadurch fünf weitere. Wer die Tyraniden, um die es auch gerade in Space Marine 2 geht, spielen will, der muss weiterhin auf eine Mod zurückgreifen. Die Insekten-Rasse wurde nie offiziell ins Spiel eingefügt.

Dem zweiten Teil der Reihe werden neben den beiden erschienen Erweiterungen Retribution und Chaos Rising alle kleineren DLC-Packs mit Skins und Items hinzugefügt. Dadurch gibt es neben 15 neuen Singleplayer-Missionen auch neue spielbare Rassen für den Multiplayer und die Möglichkeit, die Kampagne aus der sich der verschiedenen Fraktionen zu erleben.

Wer die Spiele bereits besitzt erhält alle Erweiterungen, die noch nicht in seiner Bibliothek sind automatisch kostenlos dazu. Aktuell sind beide Spiele in der neuen Anniversary-Edition auf Steam stark reduziert. Das Angebot gilt noch bis zum 3. Oktober 2024. Dadurch kostet Dawn of War 6 Euro. Der zweite Teil ist für 9 Euro erhältlich.