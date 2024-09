Werbung

Vor ganzen 28 Jahren erschien Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter und seit Start der Reihe 1996 sind insgesamt fünf Teile der Reihe erschienen. Ein sechster namens Parzival's Stone wurde für dieses Jahr angekündigt, ist aber noch nicht erschienen. Die Spiele erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit. Daher hat sich Entwickler Revolution Software entschieden, eine neue Version des Point-and-Click-Adventures zu veröffentlichen. Heute, am 19. September 2024, ist Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter - Reforged Edition erschienen.

Die Neufassung kommt mit einem ganz neuen Look und zeitgemäßer 4K-Auflösung. Wer lieber alles wie früher möchte, kann die überarbeitete Grafik im Menü jederzeit deaktivieren. Spieltechnisch hat man auch einige Kleinigkeiten geändert. So kann man sich über das Menü Tipps geben lassen, wenn man bei einem Rätsel nicht weiterkommt. Der Director's Cut bot auch schon eine Hilfestellung, nun kann man sich allerdings alle fünf Minuten einen Hinweis geben lassen.

Dafür hat man leider einige Inhalte weggelassen, die in der Director's Cut Edition enthalten waren. Darunter fallen neben einigen spielbaren Passagen auch die Charakter-Portraits in Dialogen. Die Story bleibt dennoch unverändert. Anwalt George erlebt in Paris einen Bombenanschlag. Bei der Suche nach den Schuldigen trifft er Journalistin Nico. Gemeinsam stoßen die beiden auf eine große Verschwörung, die sie zu Schauplätzen in der ganzen Welt führt.

Erschienen ist das Spiel auf Xbox Series X/S, Playstation 5 und PC. Auf Steam und in den Stores der Konsolen steht Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter - Reforged Edition für 29,99 Euro zum Download bereit. Wahrscheinlich soll das Release auch die Vorfreude auf den neuesten Teil der Reihe, der noch kein Release hat, ankurbeln.