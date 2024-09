Werbung

Entwickler NetEase Games will mit Floatopia eine eigene Lebenssimulation auf den Markt bringen. Im Rahmen der Gamescom 2024 präsentierte man einen ersten Trailer. Zu sehen sind darin kunterbunte fliegende Inseln, die von ebenso bunten Charakteren bevölkert werden.

Floatopia soll ein Cozy Game werden. Darunter versteht man entspannte Spiele, die meist einen eher niedrigen Schwierigkeitsgrad mit sich bringen und oft keiner allzu komplexen Story folgen. Hier stehen Entspannung und zwangloses Spielen im Vordergrund. NetEase möchte mit dem Spiel eindeutig in Konkurrenz zu Animal Crossing treten. Der große Unterschied ist, dass Floatopia ein Free2Play-Modell erhalten soll und somit kostenlos zum Download bereitsteht. Das genaue Preismodell, über das sich das Spiel finanzieren wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

In der Welt von Floatopia haben alle Bewohner Superkräfte. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über eine der Figuren, die eher Pech bei der Vergabe hatten. Alle verfügbaren Charaktere haben zwar Superkräfte, diese sind jedoch augenscheinlich eher nutzlos. Vier der Einwohner wurden bisher vorgestellt: Mistika sorgt dafür, dass alles in ihrer Umgebung irgendwie gruselig wird. Joy kann nicht schlafen, ist aber konstant müde. Kiwi kann jeden Gegenstand perfekt in eine passende Tasche stecken und Pandy kann so viel essen wie sie will, ohne, dass sie jemals satt wird oder zunimmt. Spieler können sich zudem ihre eigene Spielfigur entwerfen. Mit dieser gilt es dann, die fliegenden Inseln zu erkunden und eine gemütliche Basis zu bauen. Angeln und Gartenbau stehen ebenso auf dem Programm.

Floatopia soll 2025 erscheinen. Angekündigt wurde das Spiel für PlayStation 5, Switch, Xbox Series X/S, PC, iOS und Android. Alle Informationen gibt es auf der offiziellen Seite der Entwickler.