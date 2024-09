Bethesda gibt Einblick in das Starfield-DLC

Bethesda hat erstmals einen genaueren Einblick in das anstehende Starfield DLC Shattered Space gewährt. In einem neuen Deep-Dive-Video zeigt der Entwickler, dass sich der neue DLC vor allem auf der Heimatwelt von Haus Va'ruun abspielen wird. Damit folgt die Erweiterung weniger dem "Open-World"-Ansatz des Basisspiels, wobei es den Spielern natürlich frei steht, jederzeit die Welt zu verlassen und wieder den Rest des Systems zu erkunden.

Wie das neue Video zeigt, hat sich auf Va'ruun ein größerer Zwischenfall ereignet. Ein gewaltiger Wirbel hat Dazra verwüstet und große Teile der Stadt verschluckt. Die Bewohner suchen nach vermissten Angehörigen und versuchen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Nun liegt es am Spieler, herauszufinden, was genau geschehen ist.

Im Basisspiel erfolgen die meisten Interaktionen mit dem Haus Va'ruun in Form von Angriffen durch Eiferer. Im Verlauf des Spiels wird das Haus Va'ruun so vor allem als eindimensionaler religiöser Kult dargestellt. In Shattered Space wird dem Spieler nun auch die andere Seite präsentiert.



Das neue DLC verspricht dazu spannende Kämpfe. Die neuen Kreaturen von "der anderen Seite" sollen zudem verlassene Gebiete von Va'ruun übernehmen und kontrollieren können. Dabei mutet die neue Alien-Erfahrung nochmals deutlich intensiver und beängstigender an, als es im Basisspiel bisher üblich war.

Zusammen mit dem Shattered Space DLC wird auch der Rev-8 enthüllt, ein neues Fahrzeug, mit dem die Spieler über die hunderte von Sternenfeldplaneten fahren können. Der Rev-8 funktioniert auch auf Va'ruun'kai, was die Reise zu und von den unheimlichen Gebieten in der Shattered Space-Erweiterung erleichtern soll.



Die neue Erweiterung des Spiels wird am 30. September 2024 erscheinen.