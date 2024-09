Werbung

Gerade erst auf der diesjährigen Gamescom in Köln angekündigt, scheint We Harvest Shadows bei Steam-Nutzern gut anzukommen. Ganze 100.000 Mal wurde das Spiel bisher auf die Wunschliste von Spielern gesetzt. Das gab der Solo-Entwickler David Wehle, der hinter dem Projekt steht, auf X bekannt.

In dem Beitrag erzählt Wehle, dass er das Wunschziel von 100.000 Wunschlisten-Einträgen in einem Jahr hatte. Stattdessen hat er das Ziel in nicht einmal einem Monat, sondern in nur 22 Tagen erreicht. Ein Release-Datum steht noch nicht fest. Dafür können Interessierte bereits eine Demo des Spiels ausprobieren. Diese kann kostenlos auf Steam heruntergeladen werden. Dort kann man sich den Titel auch selbst auf die Wunschliste packen.

We Harvest Shadows verspricht, eine ungewöhnliche Mischung aus verschiedenen Genres zu werden. Auf der Steam-Page heißt es, das Spiel ist entspannend und doch furchteinflößend zugleich. Als Inspiration dienten Horror-Games wie P.T. und Edith Finch. Was den Titel jedoch von diesen unterscheidet, ist der Farming-Aspekt. Die Spieler müssen ihre eigene Farm auf- und ausbauen. Ähnlich wie in Harvest Moon gibt es auf dem großen Gelände jeden Tag etwas zu tun. Mit dem erwirtschafteten Geld können neue Maschinen, Upgrades und Werkzeuge gekauft werden. Nachts jedoch kippt die entspannte Stimmung und Hauptfigur Garrett wird von mysteriösen Ereignissen heimgesucht.

Das Spiel wird ein reines Singleplayer-Erlebnis und soll zum Release eine tiefe Geschichte rund um Protagonist Garrett bieten. Dieser beschließt, sich aus der Großstadt auf eine kleine Farm zurückzuziehen und dort fernab der Zivilisation ein neues Leben als Einsiedler zu beginnen. Der Entwickler des Spiels gab an, dass er selbst schon mit Burnout und Depressionen zu kämpfen hatte. Auch über einen Rückzug aus der Spiele-Branche dachte er schon nach. Der Erfolg seines neuesten Projekts freut ihn daher umso mehr.