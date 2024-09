Werbung

Im Mai 2013 wurde Flappy Bird für mobile Geräte veröffentlicht und ein knappes Jahr später erlebte das Spiel dann plötzlich einen gewaltigen Boom. Millionen von Spielern installierten das Spiel, bevor es schlagartig aus allen Stores verschwand.

Mehr als 100 Millionen Spieler konnte der Titel aufweisen. Das machte den Solo-Entwickler Dong Nguyen zu einem reichen Mann. Laut eigenen Aussagen erhielt er nur über die Werbeplatzierungen im Spiel teilweise über 10.000 US-Dollar am Tag. Trotzdem war er selbst derjenige der entschied, dass das Spiel verschwinden soll. Nguyen fand, dass sein Spiel süchtig macht. Er wollte dies nicht weiter verantworten und so wurde Flappy Bird im Februar 2014 aus den digitalen Stores entfernt. Zuvor bestehende Downloads blieben erhalten. In der Folge wurden einige Handys, auf denen das Spiel noch installiert war für wahre Unsummen versteigert.

Die Flappy Bird Foundation wurde von Fans des Originals gegründet und hat mittlerweile die Rechte an dem Spiel erworben. Mit neuer Internetseite und einem eigenen Trailer wurde nun die Rückkehr des Spiels angekündigt. 2025 soll die neue Version für iOS und Android erscheinen. Darin enthalten sind neue Spielmodi und mehr Charaktere. Die Webseite stellt hier bereits vier vor: Tekno, Trixy, Peng und Quirky. Auch werden gleich drei neue Modi angekündigt, die das Originalerlebnis erweitern sollen. Für Einsteiger ist der EZ-Mode gedacht. Wer möchte, kann mit Flappy auch durch Basketballkörbe fliegen. Mit Flappy Bird Rivals kommt eine neue Battle-Royale-Interpretation ins Spiel. Darin treten gleich 100 Spieler gegeneinander an.

Wie das Original soll auch das neue Flappy Bird kostenlos herunterladbar sein. Finanziert wird das Spiel durch Werbung und die Möglichkeit, im Spiel echtes Geld auszugeben. Was genau man im Ingame-Shop erhalten kann, ist noch nicht klar.