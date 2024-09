Werbung

Schon 2015 veröffentlichte Supermassive Games exklusive für die PlayStation 4 das interaktive Horror-Drama Until Dawn. Am 4. Oktober 2024 soll nun eine Remake für PlayStation 5 und PC erscheinen. Publisher Sony hat in einem Blogbeitrag die Anforderungen der PC-Version enthüllt und einige Features vorgestellt.

Wie auch in der PlayStation-Version wird am PC der DualSense-Controller voll unterstützt. Dessen haptisches Feedback kommt bei einigen Passagen im Spiel zur Geltung. So spüren Spieler den Herzschlag ihrer Spielfigur oder den Widerstand des Abzugs einer Pistole. Die überarbeitete Grafik unterstützt DLSS 3.7. Es wurden zudem Frame-Generierung für ein flüssigeres Spielerlebnis und NVIDIA Reflex zur Verringerung der Latenz hinzugefügt. Für AMD wurde FidelityFX Super Resolution, kurz FSR, inklusive deren Frame-Generierung integriert. Das Spiel läuft jetzt auch auf Ultrawide-Monitoren mit den Seitenverhältnissen 21:9, 32:9 und mehr. Das originale 16:9 ist aber auch noch vorhanden. Ebenso die Option, das Spiel im freien Bildseitenverhältnis-Modus laufen zu lassen. Weiterhin wurde Until Dawn mit einer Reihe von Raytracing-Funktionen wie Schatten, Reflexionen und Umgebungsverdeckung ausgestattet.