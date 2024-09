Werbung

Gerade erst präsentierte Entwickler Firaxis das kommende Civilization VII auf der Gamescom 2024. Vor Ort konnte man den Titel leider noch nicht anspielen, doch es gab einiges an Videomaterial und eine Live-Demo. Seither warten Fans gespannt auf neue Informationen zum Strategie-Titel. Die Infos, die in den letzten Tagen von Firaxis geteilt wurden, sorgen jedoch eher für Unmut als für Vorfreude.

Der erste Stein des Anstoßes war ein Vermerk, der kürzlich auf der Steam-Seite des Spiels aufgetaucht ist. Dort ist zu lesen, dass man sich für den Software-Drittanbieter Denuvo entschieden hat. Der Kopierschutz wurde bereits in der Vergangenheit massiv kritisiert. Er kam unter anderem bei großen Titeln wie Hogwarts Legacy und auch Gotham Knights zum Einsatz. Immer wieder wurde Denuvo beschuldigt, an Abstürzen und anderen Problemen schuld zu sein. Bei Titeln wie zum Beispiel Rage 2 wurde der Kopierschutz auch schon nachträglich entfernt.

Eine andere Ankündigung sorgt jedoch für noch wesentlich mehr Ärger. Beim siebten Teil der Civilization-Reihe soll es den beliebten Hot Seat Modus nicht mehr geben. Darin konnten Spieler an einem Rechner offline und somit lokal gegeneinander antreten. Da es sich bei Civ um rundenbasierte Spiele handelt, konnte man sich einfach vor dem Bildschirm abwechseln. Schon seit Teil zwei aus dem Jahr 1996 war dieser Modus in jedem Spiel der Serie enthalten. Alteingesessene Fans sind über den Wegfall dieser Möglichkeit erbost. Einige von ihnen so sehr, dass man eine Petition ins Leben gerufen hat. Ziel dieser ist es, Firaxis zum Umdenken zu bewegen und den Hot Seat doch noch ins Spiel einzufügen. Dafür will man 1.000 Unterschriften sammeln. Da man bereits über 800 Unterstützer gesammelt hat, scheint das Zeil bald erreicht zu sein. Ob sich Firaxis davon aber umstimmen lässt, bleibt abzuwarten.

Mit oder ohne Hot Seat soll Civilization VII am 11. Februar 2025 erscheinen. Das Spiel kann auf Steam bereits vorbestellt werden. Hier stehen drei Versionen zur Auswahl. Für 69,99 Euro erhält man die Standard-Edition. In der Deluxe-Edition für 99,99 Euro sind zusätzlich einen früheren Zugang zum Spiel, einige Skins und die Knotenpunkt-der-Welt-Sammlung, die nach Release neue Inhalte liefert. Zuletzt bietet die Gründer Edition für 129,99 Euro alle zuvor genannten Inhalte, weitere Skins und die Herrschaft-Sammlung mit zwei weiteren Anführern und vier weiteren Armeen.