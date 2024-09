Werbung

Gerade fand die Open Beta zum kommenden Call of Duty Black Ops 6 ihr Ende und auch wenn das Spiel noch einige Wochen von seinem Release entfernt ist, scheint es jetzt schon viele Fans zu begeistern. Das zumindest lassen die Zahlen vermuten. In einem Post auf X geben die Entwickler einen Überblick über Rekorde der Reihe, die der neue Teil bereits jetzt gebrochen hat.

Nach einem kurzen Dank an die Community werden hier gleich vier neue Höchstwerte genannt. Noch nie haben so viele Spieler an einer offenen Call of Duty Beta teilgenommen. Rekord Nummer zwei betrifft die Anzahl der gespielten Stunden. Draus resultiert auch eine nie zuvor erreichte durchschnittliche Spielzeit pro Spieler. Zuletzt hat man dann noch so viele einzelne Matches wie in keiner anderen offenen Beta gespielt.

Besonders nach der harten Kritik an Call of Duty: Modern Warfare 3 dürfte sich Publisher Activision sehr über das Feedback der offenen Beta freuen. Natürlich bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend auch zum Release am 25. Oktober bestätigt. Der erste Teil der Black Ops Reihe erschien bereits im November 2010 und konnte damals ebenfalls einige große Rekorde brechen. Nicht nur war man mit über einer Milliarde Dollar Umsatz das meistverkaufte Spiel 2010, Call of Duty Black Ops verkaufte sich auch binnen 24 Stunden ganze 5,6 Millionen mal, was den damaligen Rekord für die gesamte Unterhaltungsbranche aufstellte.