Neues Update enthält kostenlosen Koop-Horde-Modus und New Game+

Dead Island 2 erhält im nächsten Monat ein großes, kostenloses Update mit neuen Modi und einem neuen Gebiet. Der sechste Patch für das Spiel wird am 22. Oktober veröffentlicht und bringt eine Reihe von Neuerungen mit sich. Dazu gehört Neighborhood Watch, ein neuer kooperativer Hordenmodus, in dem sich die Spieler zusammenschließen, um sich auf einen bevorstehenden Zombie-Angriff vorzubereiten.

"In Neighborhood Watch, das sich über fünf fiktive Tage erstreckt, verteidigt eine Gruppe von College-Studenten - die Bobcats - ihr Verbindungshaus gegen eine herannahende Zombie-Horde", heißt es in der Beschreibung des Modus. Zunächst müssen die Spieler eine Reihe von Missionen erfüllen, Fallen stellen und Waffenvorräte anlegen, während sie ihre Verteidigung vorbereiten. Am fünften und letzten Tag beginnt dann der Zombie-Ansturm.

Das Update wird außerdem einen NewGame+-Modus enthalten, der laut Entwickler Dambuster Studios häufig gewünscht wurde. So können die Spieler mit ihren Lieblingscharakteren und -waffen wieder in die Hauptgeschichte eintauchen, begleitet von einem zusätzlichen Skill-Slot und einer erhöhten Level-Obergrenze. Zudem enthält der Spielmodus neue Skins und Waffen sowie einen erhöhten Schwierigkeitsgrad und neue Gegner.

Die Veröffentlichung des Patches fällt mit dem Release der Dead Island 2: Ultimate Edition zusammen, die das Basisspiel, beide Story-Erweiterungen, fünf Waffenpakete und jedes Slayer's Premium Skin Pack enthält.