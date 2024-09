Werbung

2014 startete Bungies Ego-Shooter Destiny. Aufgrund des Erfolges entschied man sich dazu, zeitnah einen Nachfolger zu veröffentlichen. Ganze sieben Jahre ist es mittlerweile her, dass daraufhin Destiny 2 veröffentlicht wurde. 2020 folgten dann neue Versionen für die Playstation5 und Xbox Series X/S. Zum zehnjährigen Jubiläum des ersten Teils hat Bungie nun eine Roadmap für die kommenden Jahre vorgestellt.

Unter Codename Frontiers wurden darin zwei große Erweiterungen und zwei Seasons, die für alle Spieler zugänglich sind, vorgestellt. Die Entwickler versprechen in ihrem Post zwei Erweiterungen, sowie insgesamt vier große Updates mit neuen Inhalten für alle pro Jahr. Den Anfang macht eine Erweiterung mit dem Titel Codename Apollo. Sie soll im Sommer 2025 veröffentlich werden und eine ganz neue Saga starten. Diese verfügt erstmals über eine nicht-lineare Story. Spieler müssen die Quests also nicht mehr in einer bestimmten Reihenfolge abarbeiten. Informationen zur zweiten großen Erweiterung namens Behemoth sollen noch folgen.

Die geplanten Updates sollen alle drei Monate erscheinen und bringen kostenlose Inhalte ins Spiel. Versprochen werden hier neue Aktivitäten wie Strikes, Exotische Missionen oder ganze neue Modi wie Ansturm. Entsprechend sollen auch neue Prämien wie Waffen, Rüstung und Artefakt-Mods ins Spiel kommen. Hinzu kommen wöchentlich wechselnde Events und weitere neue Features. Die großen Updates werden natürlich auch entsprechende Balance-Anpassungen mit sich bringen, sofern diese notwendig sind. Die saisonalen Resets soll zukünftig zweimal im Jahr stattfinden.

Das Interface soll in Zukunft wesentlich zugänglicher werden. Dazu plant man, das UI komplett zu überholen, damit Spieler passende Aktivitäten schneller finden können. Bei den Herausforderungen werden die Belohnungen fortan mit dem Schwierigkeitsgrad skalieren.