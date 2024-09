Werbung

Heute wird Warhammer 40.000: Space Marine 2 offiziell veröffentlicht. Allerdings konnten Käufer bestimmter Editionen schon seit Donnerstag in den neuen Titel rund um Captain Titus eintauchen. Zumindest theoretisch. Praktisch jedoch hatten die Spieler mit Vorab-Zugang mit einigen technischen Problemen zu kämpfen. So kam es zu Server-Problemen und Abstürzen des Spiels.

Im Forum von Focus Entertainment wurde ein Artikel veröffentlicht, der Maßnahmen nennt, um die gängigsten Probleme zu vermeiden. Zur Vermeidung von Abstürzen empfiehlt es sich danach, zuallererst sämtliche Overlay-Software zu deaktivieren. Auch eine aktuelle Windows-Version und ein aktueller Grafikkarten-Treiber können hier helfen. Sollte ein angeschlossener Controller nicht funktionieren, muss die Option "Steam-Input" in den Einstellungen deaktiviert werden.

Focus hat über das vergangene Wochenende mit Hochdruck an diesen Problemen gearbeitet und man hofft, dass zum heutigen Launch möglichst viele davon behoben wurden. Bislang scheint Space Marine 2 nämlich trotz aller Probleme ein voller Erfolg zu werden. Laut SteamDB konnte der Titel in Spitze mehr als 134.000 gleichzeitige Spieler anlocken. Auch in den Kritiken kommt das Action-Spiel laut metacritic gut weg. Hier wurde durchschnittlich ein Metascore von 83 erreicht. Der User Score steht aktuell noch aus, da nicht genügend Reviews vorliegen.

Auf Steam selbst wurde Space Marine 2 von über 24.000 Usern überwiegend mit Sehr Positiv bewertet. Der offizielle Startschuss fällt dort am 09. September 2024 um 16.00 Uhr. Die Gold Edition und die Ultra Edition sind aufgrund des früheren Zugangs bereits spielbar. Für 59,99 Euro gibt es die Standard-Edition, die in rund zwei Stunden freigeschaltet wird. Das Spiel ist auf PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S verfügbar.