In Lord of Metal wird ein Festival für die Götter geplant

Mittlerweile ist es nichts Ungewöhnliches, dass ein Spiel zuerst auf Kickstarter Sponsoren sammelt, bevor es umgesetzt wird. Besonders bei kleineren Produktionen oder Erstlingswerken von Studios kommt dieses Vorgehen öfter zum Einsatz. So auch im Falle des neu vorgestellten Lord of Metal. Den wenigsten dürfte das neu gegründete Studio Horns Up Games ein Begriff sein. Das Projekt ist ihr erstes Spiel. Fans harter Musik könnte allerdings der CEO der Firma bekannt vorkommen. Gegründet wurde Horns Up Games nämlich von Pär Sundström, dem Bassisten von Sabaton.

Thematisch geht es im Spiel um die Welt des Heavy Metal. Versprochen wird ein Mix aus Story, Management und RPG. Das Ziel des Spiels ist nichts geringeres als die Rettung der Welt durch ein Heavy-Metal-Festival. Um dieses zu planen, stellen Spieler Ihre Crew zusammen, buchen Bands, gewinnen Sponsoren, bauen und verwalten das Festivalgelände und treffen wichtige Entscheidungen. Die Spieler erkunden zunächst die Map, verhandeln Verträge, buchen Bands und bauen ihre Festival-Infrastruktur auf. Ist das erledigt, startet die Showtime-Phase. Hier wird das Festival in Echtzeit organisiert.

Grund für all die Mühe ist nicht der Gewinn durch Einnahmen, sondern das Schicksal der Menschheit. Um diese aus den Fängen eines bösen Gottes zu befreien, muss das Festival ein Erfolg werden. Nur dann lässt sich der Gott des Metal zur Rettung seiner Untertanen herab. Das Spiel nimmt sich dabei in keinster Weise ernst und erinnert durchaus an das Kult-Spiel Brütal Legend, in welchem Jack Black schon 2009.

Die Kickstarter-Kampagne hat ihr Ziel von 22.560 Euro bereits erreicht. Insgesamt sind bisher über 105.000 Euro durch mehr als 1.500 Unterstützer zusammengekommen. Die Kampagne läuft noch bis zum 26. September 2024. Wer teilnehmen möchte, kann sich auf der Seite der Kampagne für ein Paket entscheiden. In der günstigsten Version gibt es das Standard-Spiel für 35 Euro. Über neun verschiedene Editionen geht der Preis auf bis zu 2.514 Euro nach oben. Dafür gibt es dann neben dem Spiel und jede Menge physischen Goodies die Möglichkeit, seine eigene Band im fertigen Spiel nach seinen Wünschen zu designen und sich selbst abschließend als Sänger umsetzen zu lassen.

Der Release ist für 2027 geplant und soll auf allen gängigen Konsolen und PC erfolgen.