Deliver At All Costs

Publisher Konami hat sein nächstes Spiel vorgestellt. Für die Entwicklung ist das schwedische Studio Far Out Games verantwortlich. In Deliver at all Costs erwartet die Spieler ein durchgeknalltes Action-Rennspiel, das in den 50er-Jahren angesiedelt ist.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Winston Greene. Dieser hält sich in Krisenzeiten als Lieferdienst-Fahrer über Wasser. Seine Spezialität sind allerlei abgefahrene Objekte. Im Trailer ist unter anderem eine scharfe Atombombe auf der Ladefläche des Vans zu sehen. Naheliegenderweise wäre hier eigentlich ein vorsichtiger Fahrstil anzuraten. Wer sich nicht daran hält, sieht die Konsequenzen in Form einer vernichtenden Explosion. Aber auch andere Transporte werden schon angeteasert. Im Falle von Ballons auf der Ladefläche scheinen diese direkten Einfluss auf das Gameplay zu haben, da der Truck mit ihrer Hilfe kurze Strecken schweben kann. Ob es solche Fähigkeiten zu Release öfter gibt, ist noch unklar.

Im Spiel wartet eine halboffene Map mit jeder Menge Zerstörungspotential. Das Ganze erinnert auf den ersten Blick ein wenig an eine Mischung aus Crazy Taxi und Simpsons Hit and Run. Neben anderen Autos können scheinbar ganze Häuser zerstört werden. Die Story teilt sich auf insgesamt drei Kapitel auf. Laut Entwickler hat man einen besonderen Fokus auf die Darstellung der 50er-Jahre gelegt. So wurden neben dem Soundtrack verschiedene Werbe-Clips im Radio dem Flair dieser Epoche nachempfunden.

Einen Release-Zeitpunkt gibt es bislang noch nicht. In der Ankündigung heißt es lediglich, dass dieser zu einem späteren Zeitpunkt verraten wird. Auch zum Preis des Titels gibt es noch keine Auskunft. Bekannt ist aber schon, dass Deliver at all Costs für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll.

Wer sich für den Titel interessiert, kann ihn bereits auf Steam auf seine Wunschliste setzen.